Bluey | Los basureros

Bluey, Bingo y papá salen cada noche a llenar sus basureros, con la esperanza de que al siguiente día llegue el señor de la basura y los deje listos para volver a llenar. Todas las noches, Bingo le cuenta a papá sobre su día en la escuela; tiene un compañero nuevo que siempre la molesta. Al llegar la mañana y antes de irse a la escuela, mamá, Bingo y Bluey salen a esperar al señor que recoge la basura. Mientras llega, mamá aconseja a Bingo acerca de su compañero, haciéndola sentir más segura e impulsándola a hacer lo correcto. Por otro lado, Bluey se entretiene espantando al pájaro que llega a comerse la basura.