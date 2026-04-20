Bluey | De viaje

Bluey y su familia salen de viaje en carretera para acampar, pero es muy largo el camino. Bandit y Chilli deben ingeniárselas para lograr entretener a las pequeñas durante el viaje. La primera parada en la gasolinera es una salvación; encuentran juegos y cosas que comprar para el camino, pero deben darse prisa o llegarán después de la caravana de ancianos y sus planes estarán arruinados. Más adelante se encuentran con un obstáculo y el camino está cerrado; Bluey y Bingo aprovechan para hacer del baño, pero la caravana está muy cerca de alcanzarlos. Los planes cambian a último momento y toda la familia se dirige al Gran Maní.