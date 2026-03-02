inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Masha y el Oso | Noche de espantos

Masha ya no pudo regresar a casa y pasará la noche con Oso. Desafortunadamente, Masha vio una película de terror antes de dormir y ahora todo le da miedo.

Videos,
Kidsiete

Comenzó a llover y ahora Masha no podrá regresar a su casa, así que se quedará a dormir con Oso. Masha quiere un cuento antes de dormir, así que Oso prende la televisión mientras prepara la cama donde dormirá Masha. Masha le cambia al canal y ve una película de terror y ahora todo le da miedo y no puede dormir. Oso tratará de calmar a Masha para que esté tranquila.

Tags relacionados
Caricaturas para niños