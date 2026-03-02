Masha y el Oso | Noche de espantos

Comenzó a llover y ahora Masha no podrá regresar a su casa, así que se quedará a dormir con Oso. Masha quiere un cuento antes de dormir, así que Oso prende la televisión mientras prepara la cama donde dormirá Masha. Masha le cambia al canal y ve una película de terror y ahora todo le da miedo y no puede dormir. Oso tratará de calmar a Masha para que esté tranquila.