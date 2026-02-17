Masha y el Oso | Primer encuentro

¿Sabes cómo se conocieron Masha y el Oso? Masha no encontró a ninguno de sus amigos de la granja, así que se puso a jugar con una bonita mariposa que la adentró en el bosque. Masha tiene un pequeño accidente con las abejas de Oso y termina atrapada en su casa. Cuando Oso llega, intenta deshacerse de Masha, pero pronto descubrirá que Masha le importa.