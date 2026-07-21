Masha y el Oso | Belleza peligrosa
Masha lee una revista de belleza y cuando termina decide comenzar a maquillarse, algo que llevará al extremo de la obsesión. ¿Cómo hará Oso para detenerla?
Masha se sienta en el sofá de Oso y se pone a leer lo que parece ser una revista de belleza, algo que le sorprende bastante, sobre todo cuando cree haber encontrado el secreto para ser bella. Para que Masha le deje su lugar libre, Oso, le otorga un set de maquillaje profesional para que la niña se distraiga. Masha comienza a peinarse y maquillarse de muchas formas diferentes, y después decide hacerse una sesión de fotos con las habilidades que acaba de aprender.