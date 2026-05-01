Masha y el Oso | Cambiando lugares

Oso está presumiendo a Conejo las grandes hazañas que hizo en el circo cuando era más joven, pero Conejo no le cree. Para demostrarle a su amigo que es verdad lo que dice, hace una demostración de malabares para él, en monociclo. Desafortunadamente, Oso, sufre un pequeño accidente que lo hace creer que él es Masha. Ahora Masha deberá ayudar a Oso a volver a ser él mismo.