Masha y el Oso | La rastreadora de animales desconocidos

Está comenzando a nevar. Masha y Oso salen de casa para que cada uno pueda disfrutar de esta estación del año. Masha se encuentra unas huellas bastante particulares sobre la nieve; ahí a Oso se le ocurre la excelente idea de enseñarle a Masha uno de los conocimientos básicos de sobrevivencia: reconocer las huellas de los animales y cómo rastrearlos. Cuando Masha comienza a tomar esa lección, Oso se da cuenta de que todo será mucho más complicado de lo que había pensado,