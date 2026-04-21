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Masha y el Oso | La rastreadora de animales desconocidos

Oso le está enseñando a Masha a identificar las huellas de animales en la nieve, pero Masha no logra comprender y termina volviendo loco al pobre de Oso.

Está comenzando a nevar. Masha y Oso salen de casa para que cada uno pueda disfrutar de esta estación del año. Masha se encuentra unas huellas bastante particulares sobre la nieve; ahí a Oso se le ocurre la excelente idea de enseñarle a Masha uno de los conocimientos básicos de sobrevivencia: reconocer las huellas de los animales y cómo rastrearlos. Cuando Masha comienza a tomar esa lección, Oso se da cuenta de que todo será mucho más complicado de lo que había pensado,

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