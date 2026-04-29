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Masha y el Oso | Mejorando la Casa

Después de las travesuras de Masha, Oso debe remodelar la casa entera. Masha y el Oso tendrán que usar todas sus habilidades y creatividad para repararla.

Por: Matías Mena

Oso recibió un regalo de un viejo amigo y decidió colgarlo en la pared. Masha, que es una niña muy curiosa, le quiere ayudar. Oso tiene un accidente con el televisor y toda la casa queda destruida, así que no queda de otra más que remodelar. Masha y el Oso pintan, arreglan y ordenan. Oso sufre un poco cuando Masha está cerca por lo traviesa que es, así que necesitará de la ayuda de otros animales para terminar su casa.

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