Masha y El Oso | Un viaje inolvidable

Este día todos se esconden de Masha, triste, va en busca de su buen amigo Oso. Oso está planeando un viaje por todo el mundo y no quiere que Masha descubra sus planes, así que se esconde de ella. Masha es una niña muy lista y descubre a Oso, así que se esconde en la maleta para poder viajar junto a su mejor amigo.