Masha y el Oso | Yo, Robot
Masha celebró su cumpleaños y Panda le regaló un robot, lo que no sabe es que este robot podría cambiar la manera en que se hacen las cosas en casa junto a Oso.
Después de su día de cumpleaños, Masha se pone a revisar sus regalos y entre ellos da con el que le mandó Panda, el cuál es un robot con el que puede jugar, aunque todo en el día cambia debido a un accidente que tuvo Oso en la casa con los electrodomésticos, aunque el robot podría tomar un rol distinto en la casa.