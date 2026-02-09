“Va a impactar al mundo"; el DJ Diplo revela primeros detalles sobre el nuevo álbum de BTS “ARIRANG”

Hace poco se acaban de revelar nuevos detalles que harán emocionar a todo el ARMY mundial, pues uno de los DJ’s más destacados de todos los tiempos conocido como Diplo reveló que su participación en el nuevo disco de BTS ha sido su mayor trabajo.

A semanas del lanzamiento del nuevo álbum de BTS que será su tan esperado “comeback” tras varios años, una de las mentes detrás de éxitos globales ha confirmado su participación en uno de los proyectos de K-Pop más ambiciosos de toda la historia, generando grandes expectativas respecto al sonido de esta nueva era musical que promete cambiarlo todo.

¿Qué se sabe sobre la participación de Diplo en el nuevo álbum de BTS?

El DJ y productor que ha puesto a bailar al mundo con sus temas, compartió los primeros detalles de lo que fue trabajar con BTS y aseguró que los fans no están listos para lo que viene, pues comentó lo siguiente:

"Me siento muy afortunado porque llevo tres décadas trabajando y respecto el unirme a un grupo como ese, de que confíen en mí y de que hagan música increíble... sinceramente, va a impactar al mundo”, además de declarar que es el álbum “más loco de la historia”.

¿Qué se espera sobre el nuevo disco de BTS, “ARIRANG”?

Por ahora se sabe que el nuevo disco de estudio contará con 14 canciones nuevas, las cuales en primeras palabras de la agrupación, fue un regreso a sus verdaderas raíces tras muchos años de carrera, donde a decir verdad, han conquistado al mundo.

Respecto a la manera de la agrupación de trabajar, el DJ estadounidense se mostró sorprendido por su practicidad, sencillez y creatividad, describiéndolos como increíbles.

Esta nueva etapa de BTS, llegará con su gira mundial con la cuál llegarán a México y Latinoamérica, lo que ha sido un movimiento sin precedentes, donde se destaca el activismo del ARMY y la nueva manera de disfrutar espectáculos en vivo, por lo que ahora solo queda esperar hasta el próximo 20 de marzo para escuchar lo que RM, Jin, Jimin, J-Hope, Jung Kook y V traen para nosotros.

