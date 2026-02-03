¡Atención ARMY latino! Confirman horarios del comeback de BTS; ¿A qué hora podrás verlo en México?

Hace unas horas se confirmó que el tan esperado comeback de BTS será completamente por streaming, despertando todo el furor del ARMY de todo el mundo, pues tras más de 5 años por fin podremos ver a los 7 integrantes juntos en un evento único y que dará paso a su nueva era musical.

Una vez que se anunció la próxima gira mundial de BTS, todo el mundo ha estado a la espera de mayor detalle sobre lo que será su regreso, pues también se espera un nuevo trabajo de estudio y las expectativas son altas, pues el mundo del K-Pop no ha parado de revolucionar desde que estos tuvieron que pausar sus actividades juntos.

¿Cuándo es el comeback de BTS?

De acuerdo con los primeros detalles, BTS tendrá un primer concierto en la plaza de Gwanghwamun, en Seúl, donde además de marcar su regreso, darán por inicio su gira ARIRANG World Tour y lanzarán su nuevo material de estudio, haciendo este sábado 21 de marzo el día más esperado de todos.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook podrán estar juntos en un escenario por primera vez en años, en lo que se espera sea una de las transmisiones en streaming más vistas de todos los tiempos, misma que tendrá diferentes horarios al tratarse de un evento global.

¿A qué hora es el comeback de BTS en vivo?

A través de las redes se hicieron oficiales los horarios para toda América Latina, donde si quieres ver el evento BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG y eres de México, tendrás que madrugar… ¿O no dormir?



5:00 am - México, Guatemala y Honduras

- México, Guatemala y Honduras 6:00 am - Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá 7:00 am - Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico

- Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico 8:00 am - Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Ahora toda Latinoamérica sabe los horarios oficiales para la primavera de BTS, la cuál será una de las más especiales dentro del mundo de la música y promete ser toda una revolución cultural.

