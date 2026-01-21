¡Triunfó el ARMY! Revelarán el precio OFICIAL de los boletos para el concierto de BTS en México

Se ha confirmado que los precios de los boletos para los tres conciertos de BTS en México serán revelados este jueves 21 de enero, el día en que sería la preventa para quienes hayan activado su ARMY Membership debido a la unión de un fandom que actuó en orden y de rápida manera ante la manera en que se viven los espectáculos en México.

Lo que pareciera un anuncio más por parte de los organizadores, en realidad es un logro de todo el ARMY de México, pues amigos exigieron una venta con claridad por parte de la boletera para evitar confusiones y caos, dando un ejemplo de lo que la unión puede ser.

¿Cuánto se espera que cuesten los boletos para el concierto de BTS en México?

Si bien, el precio oficial de las entradas se revelará el día de mañana a las 9:00 am, ya ha habido un estimado de acuerdo con la información de algunas otras de sus presentaciones en Corea del Sur o Japón, por lo que se espera que los boletos tengan precios que oscilen entre los $2,900 las secciones más accesibles y hasta $6,000 pesos en las secciones más cercanas al escenario 360°.

Por ahora no hemos podido ver el tipo de entradas oficiales que se venderán, pues aunque ya hemos tenido un vistazo del tipo de escenario, las entradas para este tipo de conciertos suelen ofrecer toda una experiencia así como amenidades que te tendrán más cerca a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

¿Cuándo es la preventa de BTS en México?

Aunque esta se tenía prevista para este jueves 21 de enero aunque debido a la revelación de los precios y demás acomodos en cuanto la manera en la que se venderán los boletos para el concierto de BTS en el Estadio GNP, esta se ha reprogramado para el viernes 23 de enero a las 9:00 am.

Al igual que la primera preventa, la segunda para la tercera fecha también ha cambiado de horario, pues será el mismo viernes 23 pero a las 12:00 pm, por lo que es importante estar al pendiente a cualquier actualización en los sitios oficiales de BTS o HYBE.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

¿Cuándo es la venta general para el concierto de BTS?

La venta general para la primera y segunda fecha será el sábado 23 de enero, por lo que será importante estar más que preparados para la venta de estas entradas en general.

Esto es un claro ejemplo de cómo la Ciudad de México es un gran foco de fans de BTS, sobre todo del K-Pop, donde vimos como un fandom organizado hizo valer sus derechos marcando un antes y después en la manera en que se consumen espectáculos en vivo.