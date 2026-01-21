ARMY, cambio de planes: BTS ajusta la preventa de boletos para su tour ARIRANG 2026 en México

Si ya estabas preparándote para la preventa de boletos de BTS en México para el tour ARIRANG 2026, presta mucha atención, pues hay actualización oficial: BIGHIT MUSIC cambió el horario de la ARMY MEMBERSHIP PRESALE, y ahora será el viernes 23 de enero de 2026, con horarios distintos dependiendo del día de show. Por el momento, la venta general se mantiene igual; de no haber cambios, comienza el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 am.

BTS en México 2026: fechas confirmadas en el Estadio GNP

El anuncio que fue publicado a través de Weverse confirma una vez más que BTS se presentará en la CDMX con tres fechas:



7 de mayo 2026

9 de mayo 2026

10 de mayo 2026

Por el momento, parece que no habrá nuevas fechas ni algún tipo de ajuste. Recordemos que cada uno de estos conciertos tendrá como sede el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

Nuevos horarios de preventa ARMY Membership (CDMX)

Aquí es donde viene lo importante, así que presta mucha atención porque el cambio puede salvarte o arruinarte el plan si no lo tienes bien apuntado.

ARMY Membership Presale – CDMX (viernes 23 de enero 2026)



El horario de la preventa de l 7 y 9 de mayo de 2026 queda: 9:00 am a 9:59 pm.

queda: a El horario de la preventa del 10 de mayo de 2026 queda: 12:00 pm a 9:59 pm.

Te recomendamos estar muy al pendiente de qué fecha quieres y cuál es el horario que te toca para no cometer algún error que pueda afectar tus planes para este importante evento.

Información en desarrollo.