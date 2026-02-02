⁠El ARMY México triunfa: Habrán sanciones por irregularidades en venta de boletos para el concierto de BTS

Las últimas semanas el furor por BTS ha escalado a niveles inimaginables , desde revendedores expuestos hasta una muestra de la unión del fandom más grande y organizado de México y probablemente el mundo: el ARMY, quienes desde que se anunciaron los conjuntos de la agrupación de K-Pop en nuestro país, exigieron sus derechos como consumidores del evento.

Además de haber conseguido que se les revelara el costo de los boletos previo a la venta, también han cambiado la manera en que se viven las ventas y preventas en México, siendo que hoy se hizo oficial que la boletera encargada de la venta y distribución de este evento único ha sido multada con una cantidad millonaria debido a ciertas irregularidades a la hora de adquirir las entradas.

¿De cuánto es la multa a TicketMaster por el concierto de BTS en México?

De acuerdo con el organismo encargado a procurar a los consumidores, la multa rondaría los 5 millones de pesos por el caso particular de la venta de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Se sabe que TicketMaster tiene un plazo que vence hasta el 12 de febrero para presentar las pruebas que le den la razón de que la preventa y venta se realizó de manera transparente, aunque a día de hoy sigue habiendo debate en redes donde fans de BTS señalan las malas experiencias a la hora de intentar adquirir sus entradas de los conciertos.

¿Los conciertos de BTS en México son una revolución?

Desde que se anunció que Bagtan Boys ofrecerían tres fechas en la Ciudad de México el ambiente de felicidad se hizo presente en tierras aztecas, aunque había un factor que inevitablemente sucedería: BTS es tan popular en nuestro país que probablemente no se daría abasto a todos sus fans.

Aún con la BTS Membership hubo fieles fans que no pudieron obtener un buen lugar en la fila virtual de la preventa y menos para la venta general, hecho que era de esperarse, lo que este fandom (unido) descubrió es que hubieron ciertas irregularidades con presuntos revendedores, lo que a más de una semana sigue siendo un eco que ya ha dado la vuelta al mundo.

Este hecho y el “no quitar el dedo del renglón” podría significar un antes y después en la manera en cómo se consumen espectáculos en México, uno de los países más ricos en cuanto a propuesta cultural y eventos que recibimos.

¿Están listos para BTS WORLD TOUR?

¡Por fin están DE REGRESO! Los Boletos para el 7, 9 y 10 de Mayo en el Estadio GNP Seguros ya están a la venta. #방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_MEXICOCITY #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_NA pic.twitter.com/G3NA378BQ9 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 24, 2026

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Será los próximos 07, 09 y 10 de mayo que la agrupación furor del K-Pop integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook realice sus presentaciones históricas en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su comeback, donde estarán promocionando su nuevo disco.

El "BTS World Tour: ARIRANG" ha sido todo un hito en México, por lo que a días de la venta general de entradas se ha intentado que la agrupación agende algunas fechas más en nuestro país.