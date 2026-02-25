BTS World Tour Arirang llega a cines: Preventa, fechas y costos de estas funciones en México

Estamos a días del comeback de BTS y los ánimos ya han comenzado a calentarse, pues este miércoles 25 de febrero inició la preventa en cines para el concierto que marcará una nueva etapa dentro de la agrupación, donde por fin tras varios años de espera, podremos ver juntos a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

A partir de este 2026, cualquier novedad que tenga qué ver con BTS ha causado un gran furor, siendo una de las agrupaciones de K-Pop más queridas de todos los tiempos (si no es que la más), por ello, su primer concierto como parte de la gira ‘Arirang Tour, live in Japan' será transmitidos en cines, con el fin de que ARMY de todo el mundo puedan reunirse a presenciar de esta actuación que seguramente pasará a la historia.

¿Cuándo es el concierto de BTS en cines?

El regreso de BTS tendrá como protagonista dos conciertos en Japón, los cuáles serán en Goyang y Tokio, presentaciones que podrás seguir completamente en vivo a través de las salas de cine y que han generado gran emoción como parte del arranque de su gira mundial.



Concierto de BTS en Goyang, Arirang Tour - Sábado 11 de abril

Concierto de BTS en Tokio, Arirang Tour - Sábado 18 de abril

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de BTS en Japón?

La tan esperada preventa por parte de Cinépolis y Cinemex arrancó este miércoles 25 de febrero, por lo que estás a tiempo de alcanzar boletos para estas funciones históricas dentro de la música K-Pop que nos mostrarán el regreso de BTS con una nueva era musical tras más de 5 años esperando una gira mundial por parte de la agrupación.

El precio de esta proyección rondan los $290 en sala tradicional y $399 en sala VIP y serán entre la 1:00 pm y las 4:45 pm, por lo que tú decidirás qué tipo de experiencia quieres disfrutar en este regreso tras varios años.