La guía definitiva para ser el mejor stalker, ¿podrás?

Aunque los stalkers no son muy bien vistos, la realidad es que debemos aceptar que tienen todas las habilidades para ser grandes detectives, pues son unos maestros para conseguir cualquier clase de información, así sea de alguien que no conocen, un ex, un crush o su pareja, ellos siempre van a saber los datos más precisos y buscarán usarlos para un objetivo específico.

Y aunque pareciera que ser stalker es muy complicado, la realidad es que no lo es tanto, solo necesitas dos cosas: seguir tu intuición y esta guía súper fácil con los mejores tips.

APAGA TU WIFI

Estas a punto de stalkear en redes sociales y no quieres que se te vaya algún like, lo mejor es apagar el Wi-Fi después de que se carguen las imágenes y encenderlo cuando necesites ver más.

AMIGOS EN COMÚN

Buscar en los perfiles de los amigos que tienen en común puede ser de gran uso cuando quieres ver imágenes o información que la persona en cuestión no haya compartido en sus redes. También puedes ver publicaciones que hayan pasado desapercibidas o gustos que no conocías.

APRENDE A BUSCAR

Si pones el nombre de esa persona en el buscador de Facebook aparecerán todas las fotografías donde se le ha etiquetado, incluso si ya las ha borrado en su muro. Otro truco que te puede funcionar es que si buscas su nombre en “publicaciones de los demás”, encontrarás todos los posteos en donde ha sido etiquetada, lo mismo pasa con los videos.

¿HAS CHECADO EN LAS PERSONAS QUE LE DAN LIKE?

Si quieres saber si esa persona tiene intereses amorosos, basta con ver las personas que le dan like a sus publicaciones, pero recuerda que después de estos debes estar preparad@ para tooodo lo que podrías encontrar.

GOOGLEAR

Si ya le diste mil vueltas a su Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram, etc, el siguiente paso sin duda será buscar su nombre o apodo en Google, incluso su correo electrónico o teléfono te podría dar información que ni te imaginas, ventajas que ofrece la tecnología de guardar tus datos en internet.

ACTIVA LAS NOTIFICACIONES

Si quieres saber cada uno de los movimientos de esa personas, basta con activar las notificaciones para saber cuando publica algo, donde hace check in o lo que comparte, parecerá como si la estuvieras siguiendo.

Estos tips súper básicos te serán de mucha ayuda y quién sabe, en el futuro hasta podrías convertirte en todo un espía de los Kingsman.

¿Hay algún truco que se nos haya pasado? ¡Cuéntanos!

No te pierdas “Kingsman 2: El Círculo Dorado” el próximo 8 de agosto por la pantalla de Azteca 7.