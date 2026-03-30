De las páginas a la pantalla: 11 series basadas en libros que debes ver

Si eres un fanático de la lectura, lo más probable es que tus novelas favoritas ya hayan dado el salto al mundo audiovisual. Hollywood lleva décadas buscando inspiración en las letras. Según datos de Publishers Marketplace, desde el año 2020 las series de televisión basadas en libros han superado en volumen a las adaptaciones cinematográficas tradicionales.

¿Cuáles han sido las mejores 11 historias de libros adaptadas a la televisión?

Te presentamos una selección de 11 series imprescindibles que demuestran por qué la literatura sigue siendo el motor de la mejor televisión actual.

Heated Rivalry (Rivalidad Acalorada)

Basada en la exitosa saga Game Changers de Rachel Reid, esta serie de Crave ha causado sensación al retratar la intensa y secreta relación entre dos estrellas del hockey profesional, Ilya Rozanov y Shane Hollander.

Forever (Para siempre)

Netflix adapta el clásico de Judy Blume de 1975 bajo la visión creativa de Mara Brock Akil.

Tell Me Lies

Con tres temporadas exitosas, se ha consolidado como un drama psicológico adictivo con una estética nostálgica de los años 2000.

Estación Once (Station Eleven)

La obra maestra postapocalíptica de Emily St. John Mandel cobró vida en HBO con un reparto impecable.

Maid (Mucama)

Margaret Qualley entrega una actuación magistral en esta adaptación de las memorias de Stephanie Land.

Lecciones de Química (Lessons in Chemistry)

Brie Larson protagoniza esta adaptación de la novela de Bonnie Garmus en Apple TV+.

Survival of the Thickest

Basada en los ensayos de la comediante Michelle Buteau, esta serie de Netflix narra la vida de Mavis, una estilista de tallas grandes que redefine su identidad tras una ruptura.

La Caída de la Casa Usher

Mike Flanagan reinterpreta los relatos de Edgar Allan Poe para Netflix, creando un drama de terror contemporáneo sobre una dinastía farmacéutica.

Pachinko

Esta épica saga de Apple TV+, basada en la novela de Min Jin Lee, recorre cuatro generaciones de una familia coreana.

Tres Mujeres (Three Women)

Starz adapta el aclamado libro de no ficción de Lisa Taddeo. Protagonizada por Shailene Woodley, la serie explora de forma cruda y honesta el deseo femenino y la vida sexual de mujeres reales tras una década de investigación realizada por la autora.

Watchmen

Inspirada en la icónica novela gráfica de Alan Moore, esta serie de HBO funciona como una secuela que aborda el trauma racial en Estados Unidos.v