Tyler Perry enfrenta una demanda por $77 millones tras nuevas acusaciones de agresión en su contra

Tyler Perry , actor, director y magnate del entretenimiento, enfrenta una nueva demanda por agresión sexual interpuesta por Mario Rodriguez, quien participó en la película Boo! A Madea Halloween y exige al menos $77 millones de dólares en daños.

Según la querella presentada en California, el intérprete acusa a Perry de una serie de avances sexuales no deseados que se habrían extendido durante varios años, con episodios en la residencia del cineasta en Los Ángeles y en el contexto de oportunidades laborales vinculadas a sus producciones.

Rodriguez, que apareció en la exitosa comedia de terror liderada por el icónico personaje Madea, sostiene que el acercamiento inicial ocurrió en 2014, cuando un entrenador de gimnasio le dijo que Perry estaba interesado en hablar con él sobre un papel. Tras ser invitado a audicionar y finalmente lograr un rol en la cinta, el actor asegura que el contacto profesional se transformó en un vínculo marcado por supuestos toques inapropiados y situaciones incómodas que, afirma, dañaron su salud emocional y su carrera en la industria.

De acuerdo con los documentos legales, el demandante alega que Perry lo habría abrazado de forma insistente, habría intentado desabrocharle los pantalones y habría colocado la mano del actor sobre sus genitales en distintas ocasiones, hechos que él califica como agresión y agresión sexual. La demanda también indica que, después de algunos de estos encuentros, Rodriguez recibió pagos de $5,000 dólares, sumas que su equipo legal presenta como parte de un supuesto patrón de control, mientras que la defensa del cineasta sostiene que tales alegatos distorsionan por completo la naturaleza de la relación entre ambos.

Además de Perry, la demanda incluye a Lionsgate, el estudio responsable de distribuir Boo! A Madea Halloween, al que acusa de haber cerrado los ojos ante el presunto comportamiento del creador. Los abogados de Rodriguez argumentan que el poder y la influencia de Perry en Hollywood habrían creado un entorno en el que jóvenes talentos se sienten presionados a tolerar conductas indebidas por miedo a perder oportunidades de trabajo, algo que el equipo del cineasta rechaza categóricamente.

No es la primera acusación contra Tyler Perry

Esta nueva querella llega meses después de que otro actor, Derek Dixon, presentara una demanda separada en la que también acusa a Tyler Perry de acoso, agresión sexual y represalias, supuestamente ocurridos durante su trabajo en las series The Oval y Ruthless. En ese caso, Dixon reclama una compensación de $260 millones de dólares y asegura que Perry habría usado su posición de poder para presionarlo con promesas de ascensos, mejoras salariales y apoyo a un proyecto televisivo a cambio de favores sexuales, lo que el actor describió como un ambiente “coercitivo” y explotador.

Los abogados de Perry respondieron a la demanda de Dixon con un tajante rechazo, calificando las afirmaciones como “falsas”, “cínicas” y parte de un supuesto “intento de extorsión” contra el productor. La defensa sostiene que los hechos narrados nunca ocurrieron, que los mensajes presentados en la querella han sido sacados de contexto y que el actor estaría buscando beneficiarse económicamente aprovechando la fama del creador de Madea, postura que Perry mantiene también frente a la nueva acusación de Rodriguez.

Con las dos demandas abiertas, la figura de Perry se encuentra bajo un intenso escrutinio mediático y legal, mientras se debate en tribunales la credibilidad de los testimonios y la responsabilidad del cineasta como jefe y mentor de talentos emergentes. Para los demandantes, estos casos reflejan un patrón en el que, supuestamente, el productor habría usado su acceso a castings, papeles y contactos en la industria como herramienta de presión, mientras que el equipo del empresario insiste en que se trata de acusaciones fabricadas que confunden relaciones personales y profesionales con graves imputaciones de abuso.

Perry niega rotundamente las acusaciones

El entorno legal de Tyler Perry ha sido enfático en subrayar que el creador de Madea “nunca ha agredido sexualmente” a ninguno de los actores que hoy lo demandan y que está dispuesto a defenderse en cada instancia judicial. Sus representantes han descrito la demanda de Rodriguez como un “intento fallido de obtener dinero” y han adelantado que buscarán que los casos sean desestimados o resueltos a su favor, alegando que los relatos de los demandantes se apoyan en estereotipos de Hollywood y en exageraciones sobre cómo funciona realmente su estudio.

Mientras los procesos avanzan, Perry continúa trabajando en sus proyectos de cine y televisión, aunque con la sombra de estas acusaciones acompañando cada uno de sus movimientos públicos y corporativos. Para la industria, el desenlace de estas demandas será clave no solo para el futuro del influyente productor, sino también para la conversación más amplia sobre poder, consentimiento y dinámicas laborales en el mundo del entretenimiento, donde las historias de éxito pueden convivir con controversias profundas que obligan a reexaminar las prácticas del negocio.

