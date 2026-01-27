Gira de Beto Cuevas por Estados Unidos rendirá homenaje al icónico “unplugged”

Este 27 de enero, Beto Cuevas, el eterno líder de la banda chilena La Ley, anunció su gira “Beto Cuevas Acústico – USA 2026”. Este tour no es una serie de conciertos cualquiera; es un homenaje directo y contemporáneo a los 25 años del icónico álbum “La Ley MTV Unplugged”, la pieza que consolidó al grupo en la música latina a principios de los años 2000.

Con más de 1.5 millones de copias vendidas y un legado que supera los 515 millones de reproducciones en Spotify, el repertorio acústico de Cuevas regresa para conectar con la madurez de sus seguidores de siempre y conquistar a las nuevas generaciones que han descubierto himnos como “Mentira”, “Fuera de Mí” y la inolvidable versión de “El Duelo”.

¿Cómo anunció Beto Cuevas la gira en Estados Unidos?

En un comunicado reciente, Cuevas explicó la esencia de esta nueva aventura: “Nos inspiramos un poco en esa sesión 'unplugged' que hicimos hace 25 años y la trajimos al presente”. Los asistentes pueden esperar un formato renovado donde la intensidad vocal de Beto se mezclará con arreglos modernos, ofreciendo una experiencia íntima pero poderosa.

Además del factor nostalgia, la gira sirve como plataforma para presentar “¡Respira!”, su nuevo sencillo y primer adelanto de su próximo álbum de estudio previsto para este mismo 2026. Producida por Guillermo Porro, esta canción marca un retorno a sus raíces rockeras con matices electrónicos, anticipando la evolución sonora del artista.

¿Cuáles son las ciudades y fechas Beto Cuevas en EE. UU.?

La gira, promovida por Live Nation, constará de 10 fechas estratégicas que recorrerán los principales mercados latinos de Estados Unidos:

26 de marzo: Inglewood, CA – YouTube Theater

28 de marzo: El Cajón, CA – The Magnolia

31 de marzo: El Paso, TX – Teatro Plaza

2 de abril: Dallas, TX – House of Blues

3 de abril: McAllen, TX – McAllen Performing Arts Center

5 de abril: Houston, TX – House of Blues

7 de abril: Brooklyn, NY – Brooklyn Paramount

8 de abril: Chicago, IL – House of Blues

11 de abril: Miami Beach, FL – Fillmore Miami Beach

15 de mayo: Highland, CA – Yaamava' Theater

Información sobre entradas y preventa

Para los fanáticos que desean asegurar su lugar en esta celebración del rock latino, los plazos de venta son los siguientes:

Preventa: Comienza el miércoles 28 de enero a las 12:00 p. m. hora local. El registro para acceder a esta etapa anticipada ya está disponible en el sitio oficial del cantante (betocuevas.com).

Venta general: Las entradas estarán disponibles para el público masivo a partir del viernes 30 de enero a las 10:00 a. m. hora local a través de LiveNation.com.