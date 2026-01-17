Cuándo iniciará la preventa de las entradas de BTS en Estados Unidos: Fechas claves que debes conocer para verlos en vivo

BTS confirmó su gira mundial 2026-2027 y la preventa de entradas para Estados Unidos ya tiene fechas marcadas en el calendario. Si quieres verlos en vivo, estas son las claves para prepararte, registrarte a tiempo y entrar con ventaja a la fila virtual.

La banda anunció el tour como su primer recorrido global ya reunidos, tras el periodo de servicio militar y proyectos individuales, con paradas en Norteamérica y varias ciudades de EE. UU. dentro del itinerario 2026. Además, BigHit indicó que habrá más anuncios por fases, así que conviene seguir canales oficiales para no perder nuevas fechas.

Preventa BTS entradas: fechas clave en Estados Unidos

La preventa para fans con ARMY Membership tiene un límite: el 18 de enero es la fecha tope para solicitar acceso a la preventa (vía Weverse). Después, la preventa ARMY Membership se realizará el 22 y 23 de enero (los horarios cambian por región). Finalmente, la venta general al público está programada para el 24 de enero.

En cuanto a la gira mundial de BTS en Estados Unidos, el calendario publicado incluye paradas como Tampa (25-26 de abril), además de fechas en East Rutherford (1-2 de agosto), Foxborough (5-6 de agosto), Baltimore (10-11 de agosto), Arlington (15-16 de agosto), Chicago (27-28 de agosto) y Los Ángeles (1-2 y 5-6 de septiembre), así como shows en Las Vegas (23-24 y 27 de mayo), que suele ser una de las plazas más peleadas cuando se trata de conseguir entradas.

Gira mundial BTS Estados Unidos: cómo comprar entradas

Para entrar a la preventa, el primer paso es comprar la ARMY Membership (Global o US) en Weverse Shop, con lo que obtienes un número de membresía de 9 dígitos que comienza con “BA”. Luego debes registrarte a la preventa dentro de la comunidad de BTS en Weverse antes del 18 de enero, porque después de ese plazo ya no se acepta la solicitud. Un detalle crítico: la guía indica que el correo de Weverse debe coincidir con el de Ticketmaster; si no coincide, podrías quedar fuera de la fila de preventa.

El día de la venta, la recomendación es iniciar sesión temprano en Ticketmaster y usar tu ID de ARMY Membership como código de acceso, siguiendo las instrucciones regionales oficiales. Para evitar estafas, el texto advierte que Ticketmaster y Live Nation son las plataformas principales autorizadas, y que conviene desconfiar de sitios “no oficiales” que ofrezcan boletos antes de la salida formal. Sobre precios, se espera que las entradas generales ronden entre $100 y $200 dólares, mientras que paquetes VIP o Soundcheck podrían superar los $600 dólares, según el venue.