El vaso de Disney y Starbucks que todos quieren: Cómo conseguirlo

La temporada de cerezos en flor ha llegado y, con ella, una de las colaboraciones más esperadas del año. Si no vives cerca de estas flores, pero quieres llevar un pedazo de la primavera contigo, Starbucks ha lanzado un nuevo vaso térmico que los fanáticos ya califican como el más bonito de toda su historia de colaboraciones. Tras su aparición inicial en Disneyland a principios de este marzo, este accesorio se ha convertido en el objeto de deseo número uno para los coleccionistas.

¿Cuánto cuesta el vaso?

El vaso no solo es funcional, sino que destaca por una estética refinada que evoca los paisajes primaverales de Japón y Washington D.C.:

Presenta un fondo degradado que transita suavemente del rosa al azul, adornado con delicadas flores de cerezo blancas y rosas.

Incluye una pajita (popote) con un adorno en miniatura que imita a la perfección un vaso de café de Starbucks, un toque que ha encantado en redes sociales.

Precio: Se comercializa en los parques por $49.99.

¿Dónde conseguirlo en Estados Unidos?

Aunque el lanzamiento inicial en la Disney Store online (14 de marzo) se agotó en cuestión de días, todavía existen oportunidades reales para quienes se encuentran en territorio estadounidense o planean un viaje a los parques temáticos próximamente:

Walt Disney World (Orlando, Florida)

Recientemente se ha confirmado la llegada de nuevo inventario a la Costa Este. Los puntos de venta estratégicos donde debes buscar son:

Main Street Bakery: Ubicado dentro de Magic Kingdom, es el establecimiento oficial de Starbucks en el parque.

Emporium: La tienda de regalos más grande de Main Street, donde suelen reponer mercancía exclusiva a primera hora de la mañana.

Disneyland Resort (Anaheim, California)

Al ser el lugar donde se avistó por primera vez, la demanda es altísima. Se recomienda revisar las tiendas principales dentro de los parques y, especialmente, en Downtown Disney, donde el acceso no requiere entrada al parque. Tenga en cuenta que la rotación de inventario es constante y las reposiciones pueden ocurrir en cualquier momento.

Debido a su viralidad, es común encontrarlo en sitios de subastas a precios que duplican o triplican su valor original. Se recomienda verificar diariamente la web oficial de Disney Store, ya que suelen liberar pequeñas cantidades sin previo aviso para combatir a los revendedores.