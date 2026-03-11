Esposa de Bruce Willis habla de los cuidados especiales del actor por su enfermedad

El actor Bruce Willis, de 70 años, volvió a ocupar titulares internacionales luego de que su esposa, Emma Heming Willis, compartiera nuevos detalles sobre los cuidados que recibe desde que fue diagnosticado en 2022 con afasia y demencia frontotemporal (DFT). Con el avance de la enfermedad, su estado se ha deteriorado progresivamente, motivo por el cual fue trasladado a un centro especializado.

Heming Willis explicó que el equipo médico ha emitido diversas recomendaciones para facilitar la interacción con el actor. Entre ellas, indicó que a quienes lo visitan se les pide evitar el uso de prendas negras. Según precisó, “para alguien con demencia, puede parecer una cabeza flotando”.

También señaló que los especialistas sugieren no hablarle de frente, por lo que recurre a gestos simples para comunicarse con él, como levantar el pulgar o hacer una señal de aprobación. Heming Willis indicó que las conversaciones extensas ya no son posibles y que, en ocasiones, el actor no reconoce a algunos miembros de su familia.

Bruce Willis fue trasladado a una residencia especializada

La esposa del actor también se refirió a las reacciones que recibió tras anunciar que Willis había sido trasladado a una residencia especializada. Afirmó que algunos comentarios en redes sociales fueron difíciles de leer y reiteró que la decisión se tomó pensando en el bienestar del actor y de su familia.

“Tomamos esta decisión porque era lo más seguro para él, para nuestra familia y para nuestras dos hijas. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, expresó durante su intervención en The Tamsen Show. También señaló que, según su criterio, Willis habría priorizado el bienestar de sus hijas en una situación como esta.

Hija de Bruce Willis reconoció que ha sido difícil lidiar con la enfermedad de su padre

Rumer Willis compartió el pasado 23 de noviembre una actualización profundamente emotiva sobre la salud de su padre, Bruce Willis, en respuesta a la pregunta de un fan en redes sociales. La actriz reconoció que le resulta difícil hablar sobre la enfermedad del protagonista de ‘Duro de Matar’, diagnosticado con demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo confirmado públicamente por la familia en 2022.

Según destacó, ninguna persona que enfrenta esta condición “se encuentra realmente bien”, aunque aclaró que, dentro de esa realidad, su padre se mantiene estable. Rumer expresó su agradecimiento por poder seguir abrazándolo y afirmó que siente que él percibe el amor familiar, incluso cuando el reconocimiento no siempre es claro.