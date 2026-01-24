Entradas para conciertos de BTS en Florida superan los $3,000 dólares en plataformas de reventa

La fiebre por el concierto de BTS en Florida ya se siente con fuerza: aunque la venta oficial sigue siendo tema de conversación entre fans, las entradas para la fecha del 26 de abril en el Raymond James Stadium (Tampa) ya aparecen en plataformas de reventa con montos que, en algunos casos, superan los $3,000 dólares. Para el público hispano en Estados Unidos, el fenómeno no es nuevo, pero sí impacta por la velocidad con la que los precios se disparan cuando se trata de una de las bandas más demandadas del planeta.

Precios de las entradas para ver a BTS en Florida

En sitios como GameTime.com pueden encontrarse boletos desde alrededor de $147 por entrada (impuestos incluidos), correspondientes a secciones superiores y más alejadas de la tarima, una opción “de entrada” para quienes priorizan estar dentro del estadio. También se observan precios en rangos intermedios que van subiendo hacia los $200–$500 dependiendo de la zona (por ejemplo, secciones “Middle” y “Club” aparecen listadas alrededor de $226, $231, $240, $252, $269, $287 y más). Y para quienes buscan experiencias premium, el salto es considerable: hay listados que ya rebasan los $900 y llegan a superar los $1,200 en piso o zonas cercanas.

En la práctica, la reventa está segmentando el estadio por bolsillos: los asientos más alejados funcionan como “puerta de acceso”, mientras que las ubicaciones con mejor ángulo y cercanía empujan el costo con rapidez. En otras plataformas de mercado secundario también se reflejan dinámicas similares: por ejemplo, Vivid Seats muestra entradas desde $139 y reporta un precio promedio de $573 dólares para este show en Tampa. Esa combinación (precios bajos limitados y un promedio elevado) suele ser una señal de alta demanda y disponibilidad dispar por secciones.

El dato que está encendiendo las alertas entre fans es que las zonas más codiciadas —incluidas experiencias tipo VIP— ya se mueven en cifras de lujo, con listados que pueden superar los $3,000 dólares. En el radar de la reventa, ese tipo de ticket no solo compra cercanía: compra estatus, acceso y la promesa de una noche irrepetible, especialmente cuando el “ARMY factor” entra en juego y convierte cada asiento en un trofeo.

Entradas BTS Florida: qué revisar antes de comprar

Si vas a comprar entradas para este concierto de BTS en Florida, revisa siempre si el precio mostrado incluye cargos y tarifas, porque algunas plataformas publican montos “all-in” y otras los suman al final.

También vale la pena comparar secciones equivalentes y fijarte en la fila, ya que pequeñas diferencias de ubicación pueden mover el precio de forma notable. Y, como regla de oro, confirma fecha y sede: el evento está listado para el 26 de abril en el Raymond James Stadium, por lo que cualquier anuncio con datos distintos debe revisarse con lupa.