Guía de eventos en Los Ángeles enero 2026: Conciertos, festivales y los mejores lugares para visitar este mes

El 2026 arranca con una agenda vibrante en Los Ángeles, donde cultura, gastronomía y entretenimiento se combinan para ofrecer actividades inolvidables. Desde desfiles emblemáticos hasta festivales familiares y exhibiciones de arte, la ciudad se convierte en un epicentro de celebración.

Eventos destacados en Los Ángeles en enero 2026

Fiesta de Carrozas (1–3 de enero)

Tras el tradicional Desfile del Torneo de las Rosas en Pasadena , los visitantes pueden admirar de cerca las carrozas florales en esta exposición especial.

Entrada: $26.50.

Exposición de Rarezas y Curiosidades (3–4 de enero)

El Centro de Convenciones de Los Ángeles recibe a más de 150 vendedores con antigüedades, arte alternativo y experiencias inmersivas como lecturas de tarot y espectáculos secundarios.

Entradas desde $16.83.

Desfile de Martin Luther King Jr. en Long Beach (17 de enero)

La edición número 38 del desfile inicia a las 10 a.m. en la avenida Martin Luther King Jr. y culmina con una celebración comunitaria en el parque homónimo, con música, zona infantil y gastronomía local.

King Day en el CAAM (19 de enero)

El California African American Museum organiza una jornada de reflexión con debates, talleres familiares y un homenaje musical. Entrada gratuita con reserva.

Dine LA (23 de enero – 6 de febrero)

Más de 375 restaurantes participan en esta celebración culinaria con menús de almuerzo y cena a precio fijo. Destacan Firefly en Studio City, Bottega Louie y los asadores BOA y Mastro’s.

Precios entre $15 y $65.

Otros eventos imperdibles en Los Ángeles este mes

LA Art Show: la feria de arte más grande de la ciudad regresa con galerías internacionales y propuestas contemporáneas.

Festival Familiar Oshogatsu 2026: celebración japonesa del Año Nuevo en el Museo Nacional Japonés Americano.

Exhibiciones en el Museo de Arte de Torrance: nuevas muestras de arte contemporáneo.

Desfile nocturno en el Museo USC Pacific Asia: luces y cultura asiática en un evento único.

Fiesta Lunar en NoHo: música, gastronomía y actividades comunitarias para celebrar el Año Nuevo Lunar.

Recuerde que debe reservar con antelación, ya que muchos eventos requieren boletos o cupos limitados. Para el medio de transporte, considere el metro y rideshare para evitar tráfico y problemas de estacionamiento. En cuando al clima de enero, Los Ángeles es fresco, lleva chaqueta ligera para las noches. Aunque la mayoría de los eventos son familiares, recuerde siempre revisar las recomendaciones específicas.

Enero 2026 en Los Ángeles es una invitación a explorar la ciudad desde múltiples ángulos: arte, cultura, gastronomía y comunidad. Ya sea disfrutando de un desfile histórico, probando nuevos sabores en Dine LA o celebrando el legado de Martin Luther King Jr., la ciudad ofrece experiencias que marcan el inicio de un año lleno de energía y diversidad.