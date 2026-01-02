Una foto desde el hospital y muchas preguntas: qué ocurrió con Pink en Año Nuevo

La cantante estadounidense Pink, de 46 años, recibió el Año Nuevo desde una cama de hospital, compartiendo con sus seguidores una publicación reflexiva y cargada de humor en Nochevieja. La artista mostró una fotografía con una venda alrededor del cuello, revelando que se encontraba hospitalizada para someterse a una intervención quirúrgica.

En su publicación, Pink explicó que le colocaron “dos discos nuevos y brillantes” en el cuello, y agregó: “El rock and roll es un deporte de contacto”, bromeando sobre su cicatriz. La cantante indicó que la marca sería un recordatorio de cuidar su cuerpo y de aprovechar al máximo su instrumento principal, su salud y energía.

El mensaje de Pink también trascendió lo personal y se convirtió en una declaración de propósito para 2026. La artista, conocida por su activismo en temas como la salud de las mujeres y los derechos reproductivos, afirmó: “Este año trabajaré para ayudar a preservar las decisiones que otros pueden tomar para sí mismos, sus familias y esta misma búsqueda de la felicidad”, expresó.

Concluyó su publicación con un mensaje de buenos deseos para sus seguidores: “Feliz año nuevo y que experimentes más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Despojémonos de esa vieja piel de serpiente y encontremos nuestra fuerza”, expresó.

Historial de transparencia sobre su salud

No se trata de la primera vez que Pink comparte información sobre su estado de salud con sus seguidores.

En septiembre pasado, la cantante publicó una imagen conectada a un suero, tras haber contraído una infección por E. coli durante unas vacaciones.

A través de sus redes sociales, la artista ha mantenido informados a sus fans sobre su salud y ha transmitido mensajes relacionados con autocuidado, resiliencia y responsabilidad personal.

Actualmente, Pink se prepara para presentarse en México en 2026 como parte de su gira mundial “Carnival Tour”, que marcará su regreso en abril a la Ciudad de México tras más de dos décadas de ausencia, con fechas ya programadas en el Estadio GNP Seguros.