Staff de artistas recibirán el año nuevo en el Times Square de Nueva York
La icónica celebración de Nochevieja en Times Square ha confirmado un elenco de lujo para dar la bienvenida al 2026, reuniendo a leyendas consagradas y a las nuevas sensaciones del pop.
- Mariah Carey, indiscutible icono de las festividades invernales, será la encargada de la actuación principal momentos antes de la medianoche, buscando redimir actuaciones pasadas y celebrar sus éxitos atemporales.
- La inclusión de Chappell Roan marca el momento cumbre de su carrera tras un 2025 meteórico, atrayendo a una audiencia más joven y alternativa al tradicional evento televisivo.
- Demi Lovato completa el trío de cabezas de cartel, prometiendo aportar energía y sus grandes éxitos vocales a la gélida noche neoyorquina.
- Las actuaciones forman parte del especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, el programa de televisión más visto en Estados Unidos durante la víspera de Año Nuevo.