“Hoppers” en EPCOT: Una aventura de Pixar entre flores, tecnología y animales

La conexión intrínseca entre la tecnología de vanguardia y el reino animal es el corazón palpitante de "Hoppers", la nueva apuesta de Pixar. Disney ha sabido plasmar esta esencia de manera magistral en sus resorts de California y Florida, integrando la narrativa cinematográfica con la naturaleza. Con el inicio del esperado festival en EPCOT, los visitantes tienen ahora una ventana exclusiva hasta el 1 de junio para descubrir estas instalaciones únicas que transforman el paisaje del parque.

¿Qué es el jardín "Hoppers" en Disney?

Ubicado estratégicamente en el corazón del festival, este espacio educativo e interactivo permite a los visitantes entender cómo los animales se desplazan con seguridad en su entorno. En el centro de esta exhibición destacan elementos que ya están cautivando a los fans:

Mabel Tanaka: La protagonista aparece en una instalación impresionante controlando al ya icónico robot castor, flanqueada por los carismáticos castores King George y Loaf.

Fauna de la película: A través de figuras planas detalladas con tecnología de impresión de alta fidelidad, los fans pueden interactuar visualmente con el Rey Anfibio, un conejo gruñón, la osa Ellen, un ciervo y una elegante grulla, todos situados en entornos que imitan con precisión su hábitat natural.

¿Qué hará Pluto en “Hoppers”?

Además del fascinante mundo de “Hoppers”, EPCOT sorprende a los amantes de los clásicos con una doble dosis de Pluto. Además del topiario tradicional ubicado en World Celebration, se ha instalado un segundo Pluto frente al pabellón The Seas with Nemo & Friends.

Este nuevo topiario forma parte del inédito Jardín Pet-Friendly, un espacio diseñado específicamente para celebrar a nuestros amigos de cuatro patas. La instalación es una obra de arte de la jardinería, completa con una caseta y un cuenco de agua tallados meticulosamente en arbustos vivos, ofreciendo el rincón perfecto para las fotografías familiares.

¿Cuáles son las actividades que ofrece Disneyland Resort y Walt Disney World?

Bocetos interactivos: En las academias de animación, los visitantes pueden aprender a dibujar a Tom Lizard y otros personajes clave de la película bajo la tutela de artistas de Disney.

Senderos naturales: Recorridos guiados por expertos en conservación que conectan los temas ambientales de la película con los esfuerzos reales que Disney realiza en la protección de la fauna.