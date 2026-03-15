Descubre cuál es la fortuna de Taylor Swift según Forbes

Taylor Swift ha recuperado el trono como la cantante femenina más rica del mundo, con una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares según el reporte de Forbes de marzo 2026.

Esta cifra la posiciona en el séptimo lugar entre celebridades multimillonarias, superando a Rihanna y Beyoncé, ambas con alrededor de 1.000 millones. Su ascenso refleja un dominio absoluto en la industria musical que pasa del ámbito de carrera.

¡Taylor Swift y su impresionante entrenamiento para mantener su figura!

Ascenso de Taylor Swift en la música

Taylor Swift irrumpió en la escena country a los 16 años con su álbum debut en 2006 que vendió millones y la catapultó a la fama. Evolucionó hacia el pop con discos como 1989 (2014) y Reputation (2017), rompiendo récords de ventas y streams en plataformas digitales.

En 2019, regrabó Fearless (Taylor's Version), recuperando control creativo y elevando el valor de su catálogo musical a unos 900 millones de dólares.

Fortuna de Taylor Swift impulsada por Eras Tour

La fortuna de Taylor Swift creció exponencialmente de 1.100 millones en 2024 a 1.600 en 2025. Ya para 2026 ascendió a 2.000 millones. Casi mil millones provienen de giras y regalías, destacando The Eras Tour (2023-2024), la más taquillera de la historia con más de 2.000 millones recaudados.

Otros pilares de su poderío económico incluyen su portafolio inmobiliario valorado en 100 millones, con propiedades en Nueva York, Los Ángeles, Nashville y Rhode Island. Álbumes recientes como The Tortured Poets Department (2024) vendieron millones en días, sumando streams y ventas físicas.

Swift es la primera artista en alcanzar estatus multimillonario puramente por música y shows, sin diversificar en cosméticos o moda.

En 2026, con 36 años, la cantante no ha mostrado signos de desaceleración. Nuevos lanzamientos y posibles giras han mantenido su relevancia en la industria. Forbes ha destacado múltiples veces cómo su conexión fan-estrella y control total maximizan ganancias en streaming, donde gana por reproducción y venta directa. Esta fórmula la corona indiscutible en la cúspide financiera de la industria musical.

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En definitiva, Taylor Swift ha acumulado riqueza mediante talento, estrategia y persistencia. Mientras Hollywood y deportes dominan rankings generales, ella prueba que la música en vivo y digital es un negocio colosal.