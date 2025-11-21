Los eventos que no te puedes perder este fin de semana en Los Ángeles, Nueva York y Houston

Para este fin de semana te traemos lo mejor de la música, la cultura y los eventos más destacados en Estados Unidos. Este fin de semana, las ciudades de Los Ángeles, Houston y Nueva York ofrecen experiencias únicas que no te puedes perder.

Los Ángeles

David Byrne en Broadway (21 de noviembre)

El legendario cantante presenta “Who Is the Sky?”, su nuevo y audaz álbum junto a la Ghost Train Orchestra en el Dolby Theatre. Una cita imperdible para los amantes de la música experimental.

El Gran Paseo de Los Ángeles antes de Thanksgiving (22 de noviembre)

El tradicional evento se realiza cada año el sábado previo al Día de Acción de Gracias. La caminata recorre todo el bulevar Wilshire, comenzando en Pershing Square, y permite a los asistentes unirse en cualquier tramo.

CicLAvia en Melrose Avenue (23 de noviembre)

El popular evento de calles abiertas se transforma para celebrar Stranger Things. Cuatro millas de Melrose, desde Fairfax hasta Vermont Avenue, estarán cerradas al tráfico y convertidas en Hawkins, el escenario ficticio de la serie ambientada en los años 80.

Houston

Texas Winter Lights en el Marriott Marquis (21 de noviembre)

El empresario Mattress Mack inaugura la temporada inspirada en el Viejo Oeste en el Altitude Rooftop, con iluminación y actividades temáticas.

“El Ilusionista” (21 y 22 de noviembre)

El mago Curt Miller presenta un espectáculo íntimo en el Hotel Hyatt Place The Woodlands. Entradas desde $50.

Pista de Hielo en Discovery Green (desde el 21 de noviembre)

El evento invernal favorito regresa al centro de Houston con luces navideñas y sorpresas. El acceso cuesta $18 e incluye patines y 75 minutos de diversión sobre hielo.

Nueva York

Carrusel navideño (21 de noviembre)

Se inaugura el espectacular carrusel de dos pisos, único en su tipo en la ciudad, ubicado en Greeley Square (calle 33 y Broadway).

Comic Con de Nueva York (22 de noviembre)

El Hotel New Yorker reúne a coleccionistas y fanáticos con exhibiciones de arte original, cromos, juguetes, anime, Pokémon, videojuegos, pósteres y artículos de ciencia ficción.

Conciertos latinos destacados

Pitbull en Las Vegas (21 y 22 de noviembre)

El artista presenta su residencia “Vegas After Dark The Residency” en el Fontainebleau. Entradas disponibles en Ticketmaster.

Maná en Inglewood (21, 22 y 29 de noviembre)

La icónica banda mexicana se presenta en el Kia Forum como parte de su gira “Vivir Sin Aire”.

