¿Se salvaría Jack? James Cameron revela el “truco” para SOBREVIVIR al Titanic

Han pasado más de 25 años desde el estreno de “ Titanic ” (1997), pero la pregunta sigue viva: ¿podría Jack Dawson haber sobrevivido? El propio James Cameron , director de la película y experto en la historia del barco, reveló recientemente cuál habría sido la estrategia más inteligente para salvarse en la noche del 15 de abril de 1912.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Cameron explicó que si alguien viajaba solo como pasajero de segunda clase, sin acceso inmediato a los botes salvavidas, la mejor opción era esperar junto al costado del Titanic y saltar al agua justo cuando un bote recién botado tocara el mar.

El “truco” para sobrevivir

Según Cameron, la clave estaba en anticiparse: “Si sabías con certeza que el barco se iba a hundir y no estabas en un bote salvavidas, te tirabas al agua junto al bote en cuanto soltaba las amarras. Una vez que se alejaban remando, estabas perdido”.

El director asegura que, aunque el agua estaba a -4 °C, la caída breve y el rescate inmediato por parte de los pasajeros del bote habrían aumentado las posibilidades de sobrevivir. “La mayoría de la gente no se habría atrevido a saltar porque no creían que el barco realmente se hundiera”, añadió.

Cameron incluso señaló que el bote número cuatro habría sido ideal para esta maniobra.

Jack y Rose en la ficción

En la película, Jack (Leonardo DiCaprio) decide quedarse en el barco el mayor tiempo posible, una decisión lógica dado que desconocía que el rescate tardaría dos horas en llegar. Sin embargo, Cameron admite que una mejor opción habría sido que Rose (Kate Winslet) permaneciera en el bote salvavidas, lo que habría dado a Jack una oportunidad más real de sobrevivir.

Este dilema forma parte del atractivo de la cinta: el público se pregunta qué habría hecho en distintas circunstancias y cómo habría cambiado el destino de los protagonistas.

Titanic: más que una película

El hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los eventos más estudiados de la historia moderna. Cameron, además de cineasta, ha trabajado con expertos en expediciones submarinas para analizar el desastre y explorar escenarios hipotéticos de supervivencia.

Su reflexión no solo responde a la curiosidad de los fans, sino que también reabre el debate sobre las decisiones humanas en situaciones extremas.

Mientras revive el mito del Titanic, James Cameron continúa expandiendo otro universo cinematográfico: "Avatar: Fuego y Ceniza", su más reciente producción, ya está en los cines y promete convertirse en otro fenómeno global.