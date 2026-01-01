Las 10 películas de 2026 que van a romper todos los récords de taquilla

El 2026 se perfila como uno de los años más potentes para la industria del cine. La cartelera internacional estará dominada por películas de terror, sagas animadas, remakes de clásicos y producciones de autores consagrados como Steven Spielberg y Christopher Nolan.

Terror y suspenso: el regreso de Ghostface y el apocalipsis

Entre los títulos más esperados destacan “Scream 7”, que traerá de vuelta a Neve Campbell como Sidney, y “28 Years Later: The Bone Temple”, dirigida por Nia DaCosta, con la participación de Cillian Murphy y Ralph Fiennes.

Películas para toda la familia

El público infantil y familiar tendrá un menú variado con producciones originales como “Hoppers”, “GOAT” y “The Cat in the Hat”, además de secuelas altamente anticipadas: “Toy Story 5”, “Minions 3” y “The Super Mario Galaxy Movie”. Esta última, producida por Illumination y Universal, expandirá el universo de Nintendo con personajes como Rosalina y Bowser Jr.

toy story

Romance y clásicos literarios

El cine de época también tendrá protagonismo con “Wuthering Heights” (Cumbres Borrascosas), dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. A esto se suma una nueva versión de “Sense and Sensibility”, que promete atraer a los románticos y a los seguidores de las adaptaciones literarias.

Superhéroes y universos compartidos

Las grandes franquicias de Hollywood no se quedarán atrás. “The Mandalorian and Grogu” expandirá el universo de Star Wars en mayo, mientras que Marvel y DC competirán con “Spider-Man: Brand New Day”, “Supergirl” y el esperado “Avengers: Doomsday”, que reunirá a una lista exhaustiva de héroes en un evento cinematográfico de fin de año.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Tom Holland

Autores consagrados: Spielberg y Nolan

Dos de los directores más influyentes del cine contemporáneo regresan con proyectos ambiciosos. Steven Spielberg presentará “Disclosure Day”, mientras que Christopher Nolan estrenará “La Odisea”, una producción épica que promete ser uno de los grandes fenómenos del verano.

|Crédito: Universal Pictures

El 2026 también traerá historias basadas en íconos culturales. “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua, narrará la primera etapa de la carrera de Michael Jackson, con Jaafar Jackson en el papel principal. Por otro lado, la moda volverá a ser protagonista con “El diablo viste de Prada 2”, que reunirá a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt en una secuela que promete glamour y drama.

Finalmente, los fanáticos de los videojuegos tendrán su dosis de adrenalina con “Mortal Kombat II”, que introducirá a Johnny Cage y Kitana en la saga cinematográfica.