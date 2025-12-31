¿Quiénes se dieron el “SÍ”? Las bodas de famosos más inesperadas y SECRETAS que nos dejó el 2025

El 2025 fue un año marcado por romances que llegaron al altar de manera inesperada y, en muchos casos, bajo un halo de discreción. Desde celebridades del deporte y la música hasta estrellas de cine y figuras mediáticas, varias parejas sorprendieron al mundo con bodas íntimas, secretas y llenas de estilo.

Venus Williams y Andrea Preti

La tenista se casó con el modelo italiano en Palm Beach, Florida, el 19 de diciembre, en una ceremonia íntima con familiares y amigos, incluida Serena Williams. Fue su segunda boda del año, tras una celebración en Italia en septiembre.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente

La supermodelo brasileña y el instructor de jiu-jitsu confirmaron su unión en noviembre, en una ceremonia privada en su casa, rodeados de un pequeño grupo de allegados.

Conor McGregor y Dee Devlin

El luchador irlandés se casó con su pareja de toda la vida el 12 de diciembre en el Vaticano. Tras la ceremonia, celebraron en un castillo con fuegos artificiales y bailarines.

Kim Cattrall y Russell Thomas

La actriz de "Sex and the City" se casó el 4 de diciembre en Londres, con apenas 12 invitados. Lució un look Dior diseñado por Patricia Field, su histórica estilista.

Stella Banderas y Alex Gruzynki

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casó en España el 18 de octubre, en la Abadía de Retuerta Le Domaine, con la presencia de su padre y Dakota Johnson.

Selena Gómez y Benny Blanco

La cantante y el productor musical celebraron su boda el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, con 170 invitados, entre ellos Taylor Swift y Ed Sheeran.

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion

El hijo de Arnold Schwarzenegger se casó en Idaho en septiembre, en una lujosa ceremonia en el Gozzer Ranch Golf & Lake Club.

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison

La actriz y la modelo se casaron el 1 de septiembre, con looks de Louis Vuitton y una celebración íntima durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Logan Paul y Nina Agdal

El youtuber y la modelo dieron el “sí” en Italia el 15 de agosto, en un jardín lleno de flores blancas. La pareja ya había dado la bienvenida a su hija en 2024.

Demi Lovato y Jutes

La cantante se casó el 25 de mayo en California, con un vestido de Vivienne Westwood y una ceremonia rodeada de familiares y amigos.

Kristen Stewart y Dylan Meyer

La estrella de "Crepúsculo" se casó el 20 de abril en Los Ángeles, en una boda íntima con amigos cercanos como Ashley Benson.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos

La considerada “boda del siglo” se celebró el 27 de junio en Venecia, Italia, con invitados como Bill Gates y Leonardo DiCaprio. Lauren Sánchez lució un vestido de Dolce & Gabbana en una fiesta que duró varios días.