Conoce las mejores series de TV que llegarán este 2026

El 2026 será un año espectacular para la televisión con estrenos como “Euphoria 3", “Wonder Man”, “The Night Manager 2" y adaptaciones literarias como “East of Eden”

Euphoria temporada 3 fecha de estreno, elenco completo y todo lo que se sabe del regreso de Zendaya y Sydney Sweeney en 2026
Latinoamericanos en USA

Escrito por:  Adrialis Barrios

El 2026 promete ser un año espectacular para la televisión internacional, con producciones británicas, estadounidenses y adaptaciones literarias que llegarán a las principales plataformas de streaming. Desde thrillers de espionaje hasta precuelas de sagas épicas, pasando por dramas juveniles y series de superhéroes, la oferta es tan variada como ambiciosa.

Estrenos británicos que marcan tendencia

"Run Away" (Netflix, 1 de enero): adaptación de la novela de Harlan Coben, protagonizada por James Nesbitt y Minnie Driver.

"Red Eye" – Temporada 2 (1 de enero): Jing Lusi regresa como Hana Li en este thriller de espionaje, ahora acompañada por Martin Compston.

"The Night Manager" – Temporada 2 (BBC, 1 de enero / Prime Video, 11 de enero): Tom Hiddleston y Olivia Colman vuelven casi una década después, con una trama que se expande a Colombia.

"A Thousand Blows" – Temporada 2 (Disney+ y Hulu, 9 de enero): Stephen Graham retoma su papel en este drama ambientado en la década de 1880.

"Industry" – Temporada 4 (BBC/HBO, enero): Harper y Yasmin enfrentan el mundo de las finanzas londinenses, con Kit Harington y Max Minghella en el elenco.

Grandes regresos y precuelas épicas

"A Knight of the Seven Kingdoms" (HBO Max, 19 de enero): precuela de "Game of Thrones" ambientada un siglo antes de los eventos originales.

"Euphoria" – Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril): Zendaya regresa como Rue en una historia que se traslada a México, cuatro años después de la segunda temporada.

"Bridgerton" – Temporada 4 (Netflix, fecha por confirmar): la saga romántica continúa con nuevas intrigas en la alta sociedad londinense.

"The Boys" – Temporada 5 (Prime Video, fecha por confirmar): la serie de superhéroes más irreverente se prepara para su última entrega.

Marvel y adaptaciones literarias

"Wonder Man" (Disney+, 28 de enero): Yahya Abdul-Mateen II protagoniza esta nueva serie del universo Marvel.

"VisionQuest" (Disney+, finales de 2026): cierre de la trilogía iniciada con "WandaVision", con Paul Bettany y Elisabeth Olsen.

"East of Eden" (Netflix, fecha por confirmar): miniserie de siete episodios basada en la obra de John Steinbeck, protagonizada por Florence Pugh.

"The Testaments" (Hulu, fecha por confirmar): continuación de "The Handmaid’s Tale", inspirada en la novela de Margaret Atwood.

"Pride and Prejudice" (Netflix, fecha por confirmar): nueva adaptación del clásico de Jane Austen.

"La Casa de los Espíritus" (Amazon Prime Video, fecha por confirmar): versión televisiva de la obra de Isabel Allende.

