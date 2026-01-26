¿Casi no hay boda? Martin Short reveló que por poco “arruina” el matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda de Selena Gomez fue un evento minuciosamente cuidado, donde cada pétalo de rosa y cada luz deberían estar fríamente planificado. Sin embargo, ni organizador de bodas más experimentado de Santa Bárbara pudo prever que el mayor "peligro" vendría de un amigo cercano de la novia, Martin Short. Meses después del enlace con el productor Benny Blanco, salió a la luz una anécdota impensable.

El actor Martin Short, en una reciente aparición en el programa “Jimmy Kimmel Live!”, admitió haber protagonizado un momento de pánico absoluto que involucró un tenedor, un cóctel de más y el pastel de bodas de la pareja.

¿Qué hizo Martin Short para arruinar la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

La logística de la fiesta, diseñada con carpas individuales y zonas tipo lounge para brindar privacidad a celebridades como Paul Rudd y Steve Martin, fue el escenario de la confusión. Short explicó que, al observar un pastel en forma de corazón de tamaño modesto cerca de su sección, asumió que la organización había dispuesto réplicas pequeñas para cada grupo de invitados.

La situación escaló cuando su gran amigo, Steve Martin, decidió que era hora de retirarse. Short, en un gesto de hospitalidad mal ejecutado, insistió en que su compañero no podía irse sin probar el postre. "Tenía un tenedor en la mano y corté el pastel por un lado, luego por el otro… ¡y de repente todos en nuestro grupo gritaron: ‘¡Marty!’”, relató el actor.

El horror de los presentes fue inmediato al confirmar que ese no era un postre individual, sino la pieza central que los novios aún no habían inaugurado oficialmente. En su intento por "arreglar" el desperfecto con el mismo tenedor, Short solo logró empeorar la estética de la tarta nupcial.

¿Cómo reaccionó Selena Gomez?

Afortunadamente para el actor, el equipo de coordinación y el chef de la boda actuaron con la precisión de un equipo de urgencias. Lograron intervenir el decorado a tiempo, devolviéndole su aspecto impecable antes de que la pareja se diera cuenta. Short bromeó calificando el resultado como un "pastel de Hollywood: hermoso, pero con un poco de trabajo hecho".

Pese a los intentos por mantener el incidente bajo perfil, Gomez no tardó en confrontarlo con su característico sentido del humor. Al final de la noche, Selena se acercó al actor: "¡Oye, Marty! ¡Me enteré de que intentaste comerte mi pastel!".