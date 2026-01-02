Tragedia en Hollywood: Hallan sin vida a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones
La joven de 34 años fue encontrada sin vida en la madrugada de este 1 de enero en una habitación del lujoso Hotel Fairmont de San Francisco.
- El cuerpo de Victoria fue descubierto alrededor de las 2:52 a.m. del 1 de enero, luego de que los servicios de emergencia recibieran una llamada por una “emergencia médica” en el icónico Hotel Fairmont.
- Aunque los paramédicos la declararon muerta en la escena, la policía de San Francisco y la oficina del forense han asumido el caso. Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del deceso, manteniendo la investigación abierta.
- Victoria Jones, de 34 años, era fruto del primer matrimonio del actor con Kimberlea Cloughley. Tuvo un breve paso por la actuación, con apariciones en Hombres de Negro II (2002) y One Tree Hill (2003).