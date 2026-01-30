Paris Hilton rompe el silencio sobre sus nuevos videos íntimos hechos con IA
Paris Hilton denuncia una nueva ola de videos y fotos íntimas falsas que circulan en la red. La empresaria señala el uso de IA como un ataque directo a su imagen
El rostro de Paris Hilton es nuevamente el centro del escándalo, pero esta vez la celebridad no lucha contra una filtración, sino contra la tecnología. La empresaria, madre de dos hijos, reveló la existencia de una red de más de 100,000 archivos explícitos con su rostro y que fueron creados con Inteligencia Artificial, circulando sin su consentimiento.