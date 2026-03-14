Protagonista de Blancanieves finalmente responde a las miles de críticas por su papel en el Live Action

La actriz Rachel Zegler, protagonista del live action de Blancanieves y los siete enanos estrenada el 21 de marzo de 2025, decidió hablar públicamente sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por su rol en la película de Disney.

Muchos usuarios cuestionaron que una joven latina y de rasgos distintos a la princesa animada de 1937 encarnara a un personaje tradicionalmente descrito como “blanca como la nieve”. Las reacciones se volvieron tan intensas que Zegler se convirtió en uno de los focos de la polémica incluso antes del estreno de la cinta.

Desde que fue anunciada como la nueva Blancanieves, la presión digital sobre la estrella aumentó de forma constante. Surgieron comentarios racistas y xenófobos que señalaban que su origen colombiano no encajaba con la imagen clásica de la princesa. Parte de esa ira se alimentó también por algunas declaraciones de la actriz sobre la película original, a la que calificó como “anticuada” y defendió una versión más moderna y feminista.

Las críticas raciales y el debate en torno a Blancanieves

Las críticas a Zegler no solo se centraron en su imagen, sino que se mezclaron con debates más amplios sobre el casting de “inclusión forzada” en los clásicos de Disney. Algunos defendieron que la industria debía abrirse a actrices de diferentes etnias, mientras otros insistieron en que Blancanieves, por su descripción textual e histórica, debía ser siempre interpretada por una mujer de piel clara.

Este choque generó un campo de batalla en redes sociales donde la actriz se volvió objeto de insultos, memes y comentarios que atacaban su apariencia física y su identidad.

En entrevistas posteriores, Zegler ha explicado que esa experiencia fue “realmente confusa” para ella, sobre todo por sentirse atacada justamente por su herencia. Recordó que, en otras etapas de su carrera, también le dijeron que no era “suficiente” para muchas cosas, lo que le hizo cuestionar por qué su propia identidad era motivo de discusión. A pesar de las burlas, la intérprete ha insistido en que la diversidad dentro de los personajes clásicos no solo es válida, sino necesaria para representar a nuevas generaciones.

La respuesta de Rachel Zegler frente a las críticas

Frente a esas críticas, Rachel Zegler eligió no doblegarse ni “adaptarse” al gusto de ciertos sectores más conservadores. En una entrevista con Harper’s Bazaar , aseguró que “no se integrará para la comodidad de los demás” y que se negaba a renunciar a su raíz latina para encajar en un molde.

La actriz también pidió más reflexión sobre el impacto de hablar en redes sociales, reconociendo que la tentación de comentar no siempre debe traducirse en hacerlo. Aseguró que, con el tiempo, ha aprendido a respirar antes de responder, para evitar alimentar la ola de polémica que estuvo presente, por ejemplo, para el estreno de Blancanieves .

El live action de Blancanieves terminó convirtiéndose en una de las películas de Disney más polémicas de los últimos años. Mientras algunos elogiaron la actuación y el canto de Zegler, otros criticaron los cambios en la historia y la decisión de romper con la imagen clásica de la princesa.

De hecho, la opinión de usuarios generales y la crítica especializada tampoco fue del todo positiva. En IMDB tiene actualmente una puntuación de 2.2/10, mientras que en Rotten Tomatoes posee un 39 %.