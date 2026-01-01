Conoce los rincones “secretos” de Nueva York donde se grabaron tus escenas favoritas

La Gran Manzana no solo es hogar de más de 8 millones de personas, también es un personaje recurrente en el cine y la televisión. Desde clásicos como Taxi Driver y Cuando Harry conoció a Sally… hasta producciones recientes como Highest 2 Lowest, Nueva York ha sido el telón de fondo de historias que marcaron generaciones.

Cada esquina, cada puente y cada edificio tiene una historia que contar. Por eso, recorrer la ciudad es también revivir escenas memorables que forman parte de la cultura pop.

Museo Americano de Historia Natural

Dirección: 200 Central Park W, Nueva York, NY 10024

Este museo, ubicado en el Upper West Side, alberga más de 30 millones de objetos y especímenes. Su icónica ballena azul y el esqueleto de T-Rex inspiraron escenas de "Una Noche en el Museo", donde Rexy cobra vida. Aunque las secuencias interiores se filmaron en estudio, las tomas exteriores sí corresponden al edificio real.

Puente de Brooklyn

Dirección: Entradas en Tillary Street y Adams Street (Brooklyn) / Park Row y Centre Street (Manhattan)

Inaugurado en 1883, el puente es símbolo de la ambición neoyorquina. Spike Lee lo utilizó en "Highest 2 Lowest", con Denzel Washington cruzando el puente en medio de un dilema moral.

Terraza y Fuente Bethesda en Central Park

Dirección: Calle 72, cerca de Cross Drive

La fuente “Ángel de las Aguas” y la galería con azulejos detallados convierten este rincón en uno de los más fotogénicos del parque. Ha aparecido en múltiples películas y series, consolidándose como un punto de encuentro cultural.



Los botes de remos de Central Park

Dirección: E 72nd St. y Park Drive Norte

En Enchanted (2007), Amy Adams y Patrick Dempsey protagonizan una escena romántica en los botes de este lago. De abril a octubre, los visitantes pueden recrear ese momento alquilando un bote.

Edificio Chrysler

Dirección: 405 Lexington Ave., Nueva York, NY 10174

Este rascacielos Art Decó inaugurado en 1930 es parte esencial del skyline. En Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (2007), el edificio fue recreado digitalmente para mostrar la llegada del mítico personaje.

Apartamento de "Friends"

Dirección: 90 Bedford St., Nueva York, NY 10014

En Greenwich Village se encuentra el edificio que sirvió como exterior para la famosa serie de NBC. Aunque las escenas interiores se grabaron en Los Ángeles, este rincón sigue siendo parada obligada para los fans.



Grand Central Terminal

Dirección: 89 E 42nd St., Nueva York, NY 10017

Con su arquitectura Beaux-Arts y el reloj Tiffany de cuatro caras, Grand Central es un ícono de la ciudad. En La maravillosa Sra. Maisel, el vestíbulo principal fue escenario de una intensa discusión entre Miriam y Susie.