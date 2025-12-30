La INQUIETANTE razón detrás de la separación de Mel Gibson y Rosalind Ross

El actor y director Mel Gibson, de 69 años, y la guionista Rosalind Ross, de 35, confirmaron su separación después de casi una década de relación. La noticia fue revelada por Page Six y posteriormente confirmada por People , donde ambos compartieron un comunicado conjunto:

“Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”.

La pareja, que se conoció en 2014 a través de amigos en común, mantuvo su relación en gran medida fuera del foco mediático. Sin embargo, su ruptura habría ocurrido en silencio hace aproximadamente un año, lo que genera preguntas sobre las razones detrás de esta decisión.

El peso de las tragedias familiares

Uno de los episodios más difíciles que enfrentaron juntos ocurrió en enero de 2025, cuando la familia perdió su casa de Malibú, valorada en $14.5 millones de dólares, durante los incendios forestales de Los Ángeles. Aunque Gibson aseguró que lo más importante era que todos estaban a salvo, el golpe emocional y económico habría marcado un punto de inflexión en la relación.

La presión de reconstruir la vida familiar tras la pérdida, sumada a los compromisos profesionales del actor, habría generado tensiones que se acumularon con el tiempo.

Diferencias generacionales y estilos de vida

La diferencia de edad entre Gibson y Ross también habría jugado un papel importante en la separación. Mientras Gibson se encuentra en una etapa de consolidación y proyectos de gran escala, como “La Resurrección de Cristo” (prevista para 2027), Ross estaría enfocada en una vida más discreta y en la crianza de su hijo Lars, de 8 años.

Fuentes cercanas señalan que las prioridades distintas y los ritmos de vida habrían hecho cada vez más difícil mantener la relación en equilibrio.

Un hijo como vínculo permanente

La pareja recibió a Lars en 2017, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Oscar como Mejor Director por “Hacksaw Ridge”. Desde entonces, el niño se convirtió en el centro de su vida en común.

En septiembre de 2024, Lars acompañó a su padre en la alfombra roja del estreno de “Monster Summer”, mostrando que, pese a las dificultades, la familia seguía unida públicamente.

La vida personal de Gibson ha estado marcada por relaciones intensas y rupturas mediáticas. Con su ex esposa Robyn Moore, con quien estuvo casado entre 1980 y 2011, comparte siete hijos adultos. Además, tuvo a su hija Lucía, de 16 años, con la pianista rusa Oksana Grigorieva, relación que terminó en 2010.