Flores, música y magia: Todo lo que debes saber del Rose Parade 2026

El Desfile de las Rosas (Rose Parade) regresa este 1 de enero de 2026 a Pasadena, California, con su edición número 137. Desde 1890, este evento ha marcado el inicio del año con un despliegue de color, música y creatividad que atrae a millones de espectadores en todo el mundo.

Más de 40 carrozas florales recorrerán las 5.5 millas del icónico Boulevard Colorado, acompañadas por bandas musicales y unidades ecuestres. Detrás de cada carroza hay un esfuerzo titánico: cerca de 1.000 voluntarios han invertido más de 80.000 horas para dar vida a esta celebración.

Bandas internacionales y orgullo latino

Este año destaca la participación de la Allen Eagle Escadrille, considerada una de las bandas de preparatoria más grandes de Estados Unidos, con más de 600 estudiantes. Desde México llega la Delfines Marching Band de Xalapa, Veracruz, integrada por más de 300 jóvenes de la Escuela Secundaria General No. 5 Manuel R. Gutiérrez. Su presencia refuerza el carácter internacional y multicultural del desfile, que cada año abre espacio a talentos de distintas latitudes.

Horarios y transmisión del desfile

El desfile comenzará a las 8 a.m. hora local de Los Ángeles. Por primera vez, Telemundo transmitirá el evento en vivo junto a NBC y Hallmark Channel. En plataformas digitales, estará disponible en Peacock, Fubo Sports Network, DirecTV Stream y Amazon Prime Video.

La cobertura televisiva contará con la conducción de Kevin Negandhi y Hannah Storm, presentadores de ESPN SportsCenter, junto al reportero John Naber.

El legendario jugador de Los Ángeles Lakers, Earvin “Magic” Johnson, será el Gran Mariscal del Rose Parade 2026. Su elección se alinea con el tema de este año: “La magia del trabajo en equipo”, un mensaje que celebra la unión y la colaboración como motores de grandes logros.

Carrozas temáticas y sorpresas

Entre las carrozas más esperadas está la de Disneyland, que celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos con Mickey Mouse y sus amigos vestidos con atuendos patrióticos. También se suma la franquicia “Star Trek”, con una carroza que conmemora su 60.º aniversario bajo el lema “Espacio para todos”.

El Rose Parade no es solo un desfile, es un símbolo de comunidad, tradición y diversidad cultural. Con flores, música y magia, Pasadena se convierte cada año en el epicentro de una celebración que conecta a millones de personas y da la bienvenida al nuevo año con esperanza y alegría.