De tener todo a nada: “No tengo hogar”, la impactante confesión de Kevin Spacey

Durante una entrevista con The Telegraph, el actor estadounidense Kevin Spacey reveló la difícil situación personal que atraviesa tras el colapso de su carrera en Hollywood por las acusaciones de agresión sexual en 2017. El ganador de dos premios Oscar confesó que actualmente no tiene un techo fijo donde vivir.

“Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb. Voy donde hay trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar… Los gastos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”, declaró con un nudo en la garganta.

La crisis financiera de Spacey

En junio de 2024, durante una entrevista en el programa “Piers Morgan Uncensored”, Spacey ya había adelantado que su mansión en Baltimore, Maryland, estaba a punto de ser embargada. El actor debía millones de dólares en honorarios legales derivados de los procesos judiciales en su contra. Desde 2012 residía en Maryland, pero su carrera se desplomó en 2017 cuando Netflix lo despidió de “House of Cards” tras acusaciones de conducta sexual inapropiada en el set.

“No sé dónde voy a vivir ahora… No puedo pagar las facturas que debo”, confesó en aquel momento.

El movimiento #MeToo y los juicios

Las acusaciones contra Spacey se enmarcaron en el auge del movimiento #MeToo en 2017. Sin embargo, en 2022 un jurado de Nueva York determinó que no abusó del actor Anthony Rapp. En 2023, otro tribunal lo absolvió de nueve cargos de agresión sexual presentados por cuatro denunciantes, mientras que otras demandas fueron retiradas o no procedieron.

El deseo de volver a actuar

A pesar de las dificultades, Spacey asegura que mantiene contacto con figuras influyentes de la industria que apoyan su regreso. “Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar. Eso sucederá en el momento oportuno”, declaró.

El actor considera que su retorno depende de un respaldo público de directores de gran prestigio: “Creo que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana a mi representante, se acabó. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame”.

Apoyo en la industria

El año pasado, Liam Neeson contó que apoya el regreso de su colega: "nuestra industria lo necesita y lo echa mucho de menos". Mientras que Sharon Stone lo calificó de "genio": "Estoy deseando ver a Kevin de vuelta en el trabajo".

A pesar de las adversidades, el actor se mantiene positivo: “también ha sido increíblemente positivo. Tener la oportunidad de detenerme, observar mi vida, hacerme preguntas".