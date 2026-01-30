“The Wrecking Crew”, la película de acción de Jason Momoa y Dave Bautista que está arrasando en Amazon Prime Video

Si bien “The Wrecking Crew” (Los Hermanos Demolición) no llegó a las salas de cine, la nueva propuesta de Jason Momoa y Dave Bautista está conquistando el catálogo de Amazon Prime Video. La cinta, catalogada como "divertida y bien hecha", lleva el sello del cineasta boricua Ángel Manuel Soto, quien tras su paso por “Blue Beetle” y “Charm City Kings”, reafirma su habilidad para el cine de alto impacto.

La calidad visual y las secuencias de combate de la nueva producción han provocado que muchos fanáticos lamenten que la película no esté en las grandes pantallas.

¿De qué trata "The Wrecking Crew"?

La historia nos sumerge en la vida de dos hermanos que están distanciados, llamados Jonny y James, quienes se ven obligados a reunirse tras la muerte de su padre. Sin embargo, la reunión de estos medios hermanos no será fácil; en medio del duelo, descubrirán una red de secretos y conspiraciones que los pondrá en el punto de mira de organizaciones peligrosas. Así es como se unirán para enfrentar todas las situaciones que se interpongan en su camino.

Ambientada en las exóticas pero peligrosas calles de Hawái, la película destaca por un elenco internacional que incluye a Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin. La producción, escrita por Jonathan Tropper, cuenta con la visión de productores de la talla de Matt Reeves y los propios protagonistas, Momoa y Bautista.

La sinopsis oficial de “Los hermanos demolición” lo resume de forma electrizante: “Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawái, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance”.

La química de Dave Bautista y Jason Momoa traspasa las pantallas

El éxito de la cinta es indiscutible. El actor y luchador Dave Bautista tiene actualmente dos películas entre las cinco más vistas de Prime Video, ya que, junto a “Los Hermanos Demolición”, el filme “Trap House” continúa destacando en la plataforma.

¿Aparecerá Jason Momoa en Supergirl?

Por su parte, Jason Momoa vive un momento clave en su carrera, enfocándose ahora en su llegada al nuevo DC Universe de James Gunn. Tras despedirse de Aquaman, el actor dará vida al cazarrecompensas intergaláctico, Lobo, debutando en la cinta de “Supergirl”.

“Meterme en la piel de Lobo es algo increíble”, afirmó Momoa. Aunque el público clama por una película en solitario del "Main Man", el actor se mantiene cauto: “Creo que probablemente dependerá del público y de lo que opine al respecto”, señaló, dejando el destino de Lobo en manos de la recepción que tenga en su próxima aparición cinematográfica.