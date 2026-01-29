Nuevos VIDEOS ÍNTIMOS de Paris Hilton: “Es un ataque a mi imagen”

Paris Hilton decidió salirle al paso a los videos íntimos con su rostro que se han viralizado en internet recientemente. La celebridad afirmó que este contenido no solamente no es real sino que se trataría de deepfakes creado con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA) para dañar su imagen.

De acuerdo con su testimonio, en Internet circulan “más de 100.000” imágenes explícitas falsas de ella generadas con IA, y subrayó que ninguna es real ni consensuada. Hilton describió que cada vez que aparece una nueva pieza, revive el miedo de que alguien la vea y crea que es auténtica, un golpe directo a su privacidad y su imagen.

AOC and Paris Hilton held a press conference today to advocate for the passing of the DEFIANCE Act, which would allow victims of AI-generated sexual deepfakes to sue those who produce and distribute the content. pic.twitter.com/RzGMKuNfhB — Pop Base (@PopBase) January 22, 2026

Esfuerzo por regular el contenido creado con IA

Hilton ha explicado que antes este tipo de abuso solía partir de material verdadero robado o filtrado, pero que ahora basta una computadora para fabricar contenido sexual con su rostro, sin permiso y con apariencia convincente. En sus palabras, la pornografía deepfake se ha convertido en una “epidemia”, porque el daño se multiplica con la velocidad de las redes y la facilidad de estas herramientas.

La empresaria también se ha sumado a esfuerzos públicos en Estados Unidos para impulsar medidas que permitan a las víctimas demandar a quienes crean y distribuyen este tipo de montajes íntimos generados con IA. En ese contexto, reiteró que el impacto no se queda en lo digital: afecta relaciones, tranquilidad y la percepción pública de la persona, incluso cuando el contenido es falso.

La DEFIANCE Act como se le conoce al proyecto de ley impulsado por Hilton y otras figuras como Alexandria Ocasio-Cortez que busca poner fin a los deepfakes de contenido sexual no autorizado. La ley permitiría a las víctimas demandar a quienes creen o distribuyan deepfakes sexuales.

“Iría hasta el fin del mundo para protegerla, pero no puedo protegerla de esto, todavía no, y por eso estoy aquí, porque no se trata solo de tecnología. Se trata de poder. Se trata de que alguien use la imagen de otra persona para humillarla, silenciarla y despojarla de su dignidad. Pero las víctimas merecen más que disculpas a posteriori. Merecemos justicia”, dijo en referencia a su hija y a los deepfakes.

Famosos que se han visto afectados por los deepfakes

El caso de Paris Hilton no es algo único pues otras figuras también han sido víctimas de deepfakes sexuales que han buscado dañar su imagen con la viralización de supuestas fotos o videos íntimos.

Uno de los casos más recientes es el de Alana Flores, quien ha denunciado ser blanco de contenido sexual manipulado y difundido sin su consentimiento. Este tipo de ataques suele venir acompañado de comentarios, capturas y publicaciones que buscan “validar” la mentira, aunque se trate de material fabricado, lo que vuelve más difícil frenar el impacto una vez que se viraliza.

Incluso la propia Alexandria Ocasio-Cortez, pese a su importante cargo en el Congreso también ha visto dañada su imagen con este tipo de material. Expertos afirman que estos deepfakes a menudo son utilizados para acosar, humillar o intentar desacreditar a una persona pública a través de contenido sexual falso. En estos casos, el objetivo no es solo el morbo, sino también de utilizarlo como un mecanismo de hostigamiento que busca intimidar, silenciar o castigar la presencia pública de la víctima.

Lo más preocupante es que, cuando este contenido se comparte miles de veces, el desmentido nunca viaja igual de rápido. Por eso, cada vez más famosas —desde celebridades hasta creadoras de contenido y figuras políticas— han pedido reglas más claras, castigos reales y herramientas efectivas para detener la distribución de deepfakes sexuales y proteger su privacidad.