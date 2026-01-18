Zoe Saldaña rompe récords y se convierte en la actriz más taquillera de la historia

Zoe Saldaña acaba de convertirse en la actriz más taquillera de la historia gracias al impacto global de sus franquicias más exitosas. La estrella de origen latino, que ha brillado en universos como Avatar, Marvel y Star Trek, hoy encabeza la conversación en Hollywood por una cifra que pocos pueden presumir.

El dato que la pone en la cima es contundente: Zoe Saldaña ha participado en cuatro de las siete películas más taquilleras de todos los tiempos, una hazaña que la coloca en una categoría prácticamente única. Su presencia constante en proyectos gigantescos terminó por consolidarla como una figura clave en la era moderna del cine-espectáculo.

¿Cuánto dinero han recaudado las películas de Zoe Saldaña?

Parte del atractivo del récord alcanzado por Saldaña es que no se trata de “un golpe de suerte”, sino de una trayectoria sostenida de participar en películas que se han convertido en éxitos de taquilla.

De acuerdo con reportes de la industria, los ingresos acumulados en las cintas en las que ha participado superan los $15,000 millones de dólares a nivel global, impulsadas por sagas que han dominado la taquilla en distintas décadas.

Zoe Saldaña thanks James Cameron, James Gunn, JJ Abrams and The Russo Brothers as she becomes the highest-grossing actor in film history 🎞️



"I'm deeply grateful and profoundly humbled ... and may the next record breaker be another woman" pic.twitter.com/9KflPDBmii — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 17, 2026

Además, Saldaña es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que superaron la barrera de los $2,000 millones de dólares a nivel mundial, una estadística que refleja su buen ojo para participar en proyectos exitosos a nivel comercial.

En medio de la celebración por el récord alcanzado, Saldaña aprovechó para compartir un video de agradecimiento donde reconoció a los directores que marcaron esta etapa histórica: James Cameron, James Gunn, JJ Abrams y los hermanos Russo, por permitirles trabajar junto a ellos y “hacer historia”.

“Me siento profundamente agradecida y profundamente honrada... y que la próxima persona que rompa el récord sea otra mujer”, afirmó Saldaña.

Películas taquilleras en las que ha participado Zoe Saldaña

El récord de Zoe Saldaña ha sido posible gracias a que entre las películas en las que ha participado se encuentran cuatro de las 7 más taquilleras de la historia, un hito que ningún otro actor puede presumir.

Avatar — $2,923,710,708 dólares .

— . Avengers: Endgame — $2,799,439,100 dólares .

— . Avatar: The Way of Water — $2,334,484,620 dólares .

— . Avengers: Infinity War — $2,052,415,039 dólares.

Con esos números, se entiende por qué el nombre de Zoe Saldaña ya no solo se asocia con grandes personajes e interpretaciones, sino también con una fórmula probada de taquilla, franquicias y eventos cinematográficos. Para el público hispano en Estados Unidos, su caso también destaca por el peso simbólico de ver a una estrella latina liderar la taquilla a nivel mundial.

