¿QUÉ LE PASÓ? Estrella de Nickelodeon ahora vive en situación de calle

La industria del entretenimiento volvió a estremecerse tras la viralización de un clip que muestra al ex actor infantil Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie juvenil “Ned's Declassified School Survival Guide” (Manual de supervivencia escolar de Ned) de Nickelodeon. En las imágenes, grabadas en California, se observa al artista de 36 años en aparente situación de calle, con un aspecto deteriorado y hablando de manera desorientada con una fan que lo reconoció.

Tylor Chase trabajó en Nickelodeon

Chase alcanzó notoriedad a mediados de los años 2000 gracias a su participación en la exitosa serie de Nickelodeon. Sin embargo, tras el final del programa en 2007, su carrera se fue apagando con apariciones esporádicas en televisión hasta desaparecer de la escena actoral. Lamentablemente, su realidad contrasta dolorosamente con la fama que alguna vez lo acompañó.

Los fanáticos mostraron preocupación por Tylor Chase

El video generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos expresaron tristeza y preocupación por el estado del actor, mientras otros criticaron la decisión de grabarlo en un momento tan vulnerable. “Esto realmente me rompe el corazón”, escribió un usuario en X. Otro añadió: “Él todavía es humano y no merece que sus momentos más difíciles se compartan de esta manera”.

Madre de Tylor Chase pide atención médica

Tras la viralización del video, una influencer llamada Citlalli Wilson creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos en apoyo al actor. Sin embargo, la madre de Chase intervino directamente para pedir que la recaudación se detuviera.

“Mi hijo necesita atención médica, no dinero”

En un mensaje compartido por Wilson en TikTok, la madre de Chase explicó que su hijo no puede manejar dinero ni hacerse cargo de sus medicamentos. “Tyler necesita atención médica, no dinero. Pero lo rechaza. Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede pagar sus medicamentos él solo”, escribió.

La respuesta de la influencer

Wilson accedió a suspender la campaña, pero expresó su deseo de entregar lo recaudado a la madre del actor. “Entiendo, dejaré de donar. Pero hay dinero que al menos me gustaría darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no me corresponde recibirlo”, señaló. La madre aceptó reunirse con ella, reiterando que lo más urgente es que su hijo reciba atención médica especializada.

El apoyo de sus ex compañeros

Los coprotagonistas de la serie, Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, hablaron sobre el caso en su podcast. Reconocieron sentirse impotentes ante la situación, pero se comprometieron a buscar formas de ayudarlo. Shaw, quien también enfrentó problemas de adicción, confesó: “He sido alguien así”.