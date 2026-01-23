All Her Fault, la escalofriante serie que enfrenta tu mayor miedo como padre: la pérdida de un hijo

En el amplio catálogo de estrenos de este 2026, pocas producciones de Amazon Prime Video generan la tensión como "All Her Fault". Esta miniserie de ocho episodios se sumerge en el horror psicológico de la desaparición infantil, utilizando como ejemplo una situación cotidiana que se transforma en un abismo de secretos y sospechas.

La serie marca el regreso triunfal de Sarah Snook, la aclamada estrella de “Succession”, quien no solo protagoniza esta historia, sino que también ejerce como productora ejecutiva, asegurando su interpretación visceral.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido no incluye spoilers!

¿De qué trata “All Her Fault”?

La trama comienza con una premisa escalofriante: Marissa Irvine (Snook) llega a una casa para recoger a su hijo, Milo, después de su primera tarde de juegos con un nuevo amigo. Sin embargo, la mujer que abre la puerta es una completa desconocida que afirma no tener al niño y, lo que es peor, nunca haber oído hablar de él.

A partir de ese instante, la serie se convierte en una carrera contra el reloj y en un estudio de personajes dentro de una comunidad adinerada donde las apariencias lo son todo. A medida que la búsqueda avanza, los rumores y chispas sobre las mujeres involucradas revelan que, aunque solo una pudo haber secuestrado a Milo, quizás todas esconden una cuota de responsabilidad.

¿Quiénes son los actores de la serie All Her Fault?

El éxito de la serie descansa en un elenco excepcionalmente equilibrado, donde cada actor aporta una capa de ambigüedad a la historia:

Sarah Snook es Marissa Irvine, la madre desesperada.

Jake Lacy (The White Lotus) interpreta a Peter Irvine.

Dakota Fanning (Ripley) encarna a Jenny Kaminski.

Michael Peña (Ant-Man) aporta el rigor policial como el Detective Alcaras.

Sophia Lillis (IT) se une al misterio como Carrie Finch.

¿Realidad o ficción? Este es el origen de la historia de All Her Fault

Aunque la trama parece extraída de los titulares de noticias policiales, la serie se basa en la novela superventas de Andrea Mara. Curiosamente, la idea surgió de una confusión real de la autora: Mara se equivocó de casa al ir a recoger a su hijo. Aunque en la vida real fue solo una anécdota graciosa, ese breve momento de incertidumbre sirvió como semilla para imaginar este drama donde la "peor pesadilla" se vuelve realidad.

¿Por qué no puedes dejar de ver "All Her Fault"?

The Hollywood Reporter destaca las observaciones contundentes sobre la culpa materna y la delgada línea entre proteger y controlar.

"All Her Fault" no es solo una serie sobre un secuestro; es un espejo de las ansiedades modernas sobre la crianza y la seguridad en un mundo que, bajo la superficie de la perfección, oculta grietas profundas.