Amber Heard ROMPE el silencio sobre Johnny Depp y el polémico juicio

Tras casi cuatro años de uno de los procesos judiciales más mediáticos de Hollywood, la actriz y modelo estadounidense Amber Heard volvió a realizar declaraciones públicas sobre el impacto que tuvo en su vida el conflicto legal con su exesposo Johnny Depp. Luego de mudarse a España para iniciar una nueva etapa lejos de la industria del entretenimiento, la intérprete reapareció en el marco del documental Silenced, presentado recientemente en el Festival de Cine de Sundance.

Heard aseguró que la exposición derivada del juicio tuvo consecuencias profundas en su vida personal y en su relación con el espacio público. De acuerdo con declaraciones recogidas por Variety, la actriz afirmó que ya no desea utilizar su voz de forma pública, señalando que el proceso afectó su capacidad de expresarse abiertamente. En el documental, remarcó que su testimonio no busca centrarse en su historia individual, sino en una experiencia más amplia.

El proyecto audiovisual también retoma el proceso legal iniciado en 2020 en el Reino Unido, cuando Johnny Depp perdió una demanda por difamación contra el diario The Sun, medio que lo había calificado como “golpeador de esposas”. En ese caso, la abogada Jennifer Robinson encabezó la defensa legal, y Heard sostuvo que el resultado dependió directamente de su participación en el proceso.

¿Qué consecuencias dejó el juicio en la vida de Amber Heard?

Según relató la actriz, las consecuencias del conflicto judicial se extendieron más allá de los tribunales. Recordó episodios ocurridos a la salida de las audiencias, donde se encontraba con seguidores de Depp disfrazados como Jack Sparrow, personaje de Piratas del Caribe, quienes incluso le arrojaban basura. Heard expresó que no lograba comprender cómo su situación podía agravarse de esa manera tras haber decidido hablar públicamente.

El proceso judicial de 2022 concluyó con una sentencia que obligó a Heard a pagar a Depp 10 millones de dólares por daños compensatorios y 350 mil dólares por daños punitivos. En paralelo, la actriz recibió 2 millones de dólares tras su contrademanda por difamación. Estos fallos marcaron un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

¿Cómo es la nueva etapa de Amber Heard en Europa?

En 2023, Heard decidió trasladarse a Europa para comenzar una nueva etapa, enfocada en su vida privada y en la crianza de sus hijos. Algunos seguidores reportaron haberla visto en actividades cotidianas, destacando su trato amable mientras se adaptaba a su nueva rutina y practicaba el idioma español.

El documental Silenced, dirigido por Selina Miles y actualmente en proceso de distribución, incluye la participación de Jennifer Robinson y aborda los casos de distintas mujeres cuyas búsquedas de justicia se vieron obstaculizadas por demandas por difamación. En paralelo, Heard retomó su actividad artística con su debut teatral en julio de 2025 y participaciones recientes en In the Fire y Aquaman and the Lost Kingdom.

Además, la actriz dio la bienvenida a sus gemelos Agnes y Ocean, quienes se suman a su hija mayor, Oonagh Paige. En redes sociales, suele compartir momentos de su maternidad y reflexiones personales sobre su familia y esta nueva etapa de su vida.

