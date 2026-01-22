Cuándo termina la preventa de boletos de BTS en Estados Unidos: así es el proceso de compra

Tras cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete miembros de BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook) están listos para retomar su trono en el pop global. El grupo confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum, “Arirang”, el cual vendrá acompañado de una masiva gira mundial 2026-2027 que contemplará 79 fechas en más de 34 ciudades.

Para el fandom en Estados Unidos, la "fiebre" comenzó. La gira norteamericana arrancará el 25 de abril en Tampa, Florida, y se extenderá hasta el 6 de septiembre, recorriendo estadios emblemáticos en ciudades como Las Vegas, Chicago, East Rutherford y Los Ángeles.

¿Cuándo termina la preventa ARMY de BTS en Estados Unidos?

El proceso de compra para los conciertos de BTS es uno de los más competitivos del mundo. Para este tour, el acceso se ha dividido en fases:

Preventa ARMY Membership: Se llevará a cabo este jueves 22 hasta el viernes 23 de enero. Es importante notar que el registro previo en Weverse cerró el pasado 18 de enero. Solo aquellos fans que completaron el registro y cuentan con su código de membresía de 9 dígitos podrán acceder a esta etapa.

Venta general: Las entradas que queden disponibles tras la preventa saldrán a la venta al público general el sábado 24 de enero.

Los horarios específicos varían según la fecha, por lo que se recomienda verificar la hora exacta en el sitio oficial de la gira.

¿Cómo es el proceso de compra para el concierto de BTS paso a paso?

Basado en las experiencias de compra documentadas en plataformas como TikTok, el proceso en Ticketmaster requiere rapidez y precisión:

Cola virtual: Se recomienda ingresar a la sala de espera al menos 30 minutos antes del inicio.

Validación: Una vez que el sistema otorga el acceso, aparecerá un recuadro para ingresar el código de la ARMY Membership. Sin este código, no es posible desbloquear los asientos de preventa.

Selección y pago: Los usuarios tienen un límite de cinco minutos para completar la transacción. En Estados Unidos, el límite de compra se ha fijado en hasta cuatro entradas por persona.

¿Cuáles son las sedes confirmadas para los conciertos de BTS en Estados Unidos?

Las entradas para la etapa estadounidense muestran un rango de precios que oscila entre los 88 y 775 dólares para asientos estándar. No obstante, los paquetes VIP y Soundcheck superan estos montos.

Fechas destacadas en EE. UU.:

Tampa, FL: 25 y 26 de abril (Estadio Raymond James)

Las Vegas, NV: 23, 24 y 27 de mayo (Estadio Allegiant)

East Rutherford, NJ: 1 y 2 de agosto (Estadio MetLife)

Chicago, IL: 27 y 28 de agosto (Soldier Field)

Los Ángeles, CA: 1, 2, 5 y 6 de septiembre (Estadio SoFi)