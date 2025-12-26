¿Milagro de Navidad? El inesperado reencuentro de Britney Spears y su hijo Jayden

La Navidad 2025 trajo un regalo inesperado para Britney Spears: la cantante pudo pasar las fiestas con su hijo menor, Jayden James, de 18 años. Fuentes cercanas a la familia informaron a TMZ que el reencuentro fue “genial para ambos”, ya que madre e hijo disfrutaron de un tiempo juntos tras años de distancia.

Mientras tanto, su hijo mayor, Sean Preston, de 19 años, celebró en Luisiana con su tía Jamie Lynn Spears y su familia. La actriz de “Zoey 101” compartió una foto familiar en la que Sean aparece sonriente junto a su prima Maddie, su abuela Lynne Spears, su esposo Jamie Watson y su hija menor, Ivey.

Una relación positiva con Jayden

La relación entre Britney y Jayden ha mostrado señales de cercanía en los últimos meses. En marzo, la cantante publicó un video en Instagram donde su hijo tocaba el piano mientras ella lo animaba con entusiasmo. “¡GUAU, GUAU, GUAU! ¡Es un genio y lo admiro muchísimo! ¡No puedo creer que sea mío!”, escribió la intérprete de “Toxic”.

En otro clip, Britney exclamó emocionada: “¡Mi hijo acaba de tocar, Dios mío! Lo sentí en mis huesos, en mi corazón, en mis pulmones, en mi trasero, en mi garganta y tengo miedo”. Jayden, divertido, respondió con un “Sí, señor”, mientras su madre gritaba “¡Hola!”.

Sean Preston y la familia de Jamie Lynn

No es la primera vez que Sean pasa tiempo con la familia de Jamie Lynn. En septiembre, él y Jayden fueron fotografiados junto a sus primas Maddie e Ivey, en una imagen que la actriz compartió en redes sociales.

Este diciembre, Maddie, de 17 años, recibió un regalo muy especial: un vehículo todo terreno, casi nueve años después del accidente que la dejó en coma en 2017. Jamie Lynn recordó entonces que luchó desesperadamente para liberar a su hija de la red protectora del ATV.

Britney Spears distanciada de su hijo

Britney estuvo distanciada de sus hijos durante su adolescencia, ya que vivían con su padre, Kevin Federline. Sin embargo, este reencuentro navideño con Jayden marca un nuevo capítulo en la vida de la cantante, quien ha enfrentado años de batallas legales y mediáticas.

La “Princesa del Pop” parece estar recuperando poco a poco la relación con sus hijos, y este encuentro en Navidad fue visto por muchos como un verdadero “milagro navideño”.